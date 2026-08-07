¿Por qué en 2027 la edad de jubilación será de 67 años en España?

En España, la población tiende a estar cada vez más envejecida. La esperanza de vida aumenta y, con ello, también se incrementa el número de años durante los que las personas jubiladas perciben una pensión procedente de un sistema de pensiones cada vez más tensionado. Todo ello obliga al sistema a buscar soluciones que garanticen su sostenibilidad a lo largo del tiempo.

Por este motivo, una de las principales medidas contempladas en la reforma de las pensiones fue el retraso progresivo de la edad de jubilación, hasta situarla finalmente en los 67 años.

¿Por qué cambia la edad de jubilación?

Este cambio no es una medida nueva aprobada en 2027. En realidad, forma parte de una reforma iniciada hace más de quince años con la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social. Esta ley estableció un calendario de aplicación gradual entre 2013 y 2027, aumentando poco a poco la edad legal de jubilación desde los 65 hasta los 67 años.

¿Qué objetivo perseguía la reforma?

La reforma buscaba adaptar el sistema de pensiones al envejecimiento de la población, al aumento de la esperanza de vida y a la llegada a la jubilación de la generación del baby boom. El objetivo era conseguir garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y asegurar que pueda seguir financiándose en las próximas décadas.

¿Qué ocurre en 2027?

Desde el 1 de enero de 2027, se aplicarán definitivamente las reglas previstas por la Ley 27/2011. El sistema establece claramente dos escenarios: por un lado, la edad legal de jubilación será de 67 años para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses; por otro, podrán jubilarse a los 65 años quienes acrediten 38 años y 6 meses o más de cotización.

¿Qué leyes regulan este cambio?

La principal norma es la Ley 27/2011, de 1 de agosto, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que modificó el sistema de jubilación e implantó un periodo transitorio de quince años, que comenzó en 2013 y termina el próximo año 2027. Posteriormente, distintas reformas de pensiones han ajustado otros aspectos del sistema, pero la edad de 67 años prevista para 2027 deriva directamente de esta ley.

En definitiva, 2027 no supone una nueva reforma, sino el final del calendario establecido en 2011. Con ello concluye el aumento progresivo de la edad legal de jubilación, manteniendo la posibilidad de retirarse a los 65 años para quienes acrediten una larga carrera de cotización.