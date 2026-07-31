La pensión media del sistema alcanza los 1.372,2 euros en julio, un 4,6% más que hace un año

La Seguridad Social ha abonado 10.517.634 pensiones a más de 9,5 millones de personas en la nómina de julio, que asciende a 14.431,9 millones de euros. Del total, destacan 6,73 millones de pensiones de jubilación y más de 2,3 millones de pensiones de viudedad, además de 1,06 millones de pensiones de incapacidad permanente, 336.294 de orfandad y 46.895 en favor de familiares.

La pensión media crece un 4,6% interanual

La pensión media del sistema se sitúa este mes en 1.372,2 euros, un 4,6% más que en julio de 2025. Esta cifra incluye todas las clases de pensión: jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares.

La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios de los pensionistas, alcanza los 1.573,7 euros mensuales, un 4,5% más que hace un año. Por regímenes, la pensión media de jubilación es de 1.732,7 euros en el Régimen General y de 1.061,2 euros entre los autónomos. En la Minería del Carbón se sitúa en 3.003,9 euros y en el Régimen del Mar en 1.738,1 euros. Las nuevas altas de jubilación registradas en junio, último dato disponible, se situaron de media en 1.666,4 euros.

La pensión media de viudedad, por su parte, alcanzó en julio los 975,7 euros mensuales.

De los 14.431,9 millones de euros de la nómina mensual de pensiones contributivas, el 73,4% —10.589,3 millones de euros— corresponde a pensiones de jubilación. A viudedad se destinaron 2.287,7 millones de euros; a incapacidad permanente, 1.330,6 millones; a orfandad, 185,7 millones; y a prestaciones en favor de familiares, 38,7 millones.

Crecen las jubilaciones demoradas y sube la edad de retiro

Hasta julio de 2026 se han registrado 184.196 nuevas altas en pensiones de jubilación, de las que un 11,9% fueron jubilaciones demoradas voluntarias, un punto porcentual más que al cierre de 2025 y 7,1 puntos por encima de 2019. Como consecuencia de este retraso voluntario y de la menor anticipación, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,4 años, frente a los 64,4 de 2019. En 2022 entraron en vigor nuevos incentivos para demorar la jubilación, junto con un nuevo marco legal para la jubilación anticipada.

El 68,2% de los nuevos jubilados —125.584 personas— accedió a la pensión con la edad ordinaria. En junio, último dato disponible, el tiempo medio de resolución de expedientes fue de 7,2 días para las pensiones de jubilación y de 8,8 días para las de viudedad, muy por debajo del plazo máximo legal de 90 días.

1,6 millones de pensiones con complemento de brecha de género

En julio, 1.619.109 pensiones cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género, del que un 71% de los titulares son mujeres (1.149.739 personas). El importe medio mensual de este complemento es de 76,8 euros.

Por número de hijos, el 23,5% de las pensiones complementadas corresponde a pensionistas con un hijo (381.819); el 50,7% a quienes tienen dos hijos (821.019); el 17,6% a quienes tienen tres (284.719); y el 8,1% a quienes tienen cuatro o más (131.522). Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija de 36,9 euros al mes por hijo tras la revalorización de 2026, y debe solicitarse en el momento de pedir la pensión.

Clases Pasivas: la nómina crece un 5,9% por la paga extra

La nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió en junio, último dato disponible, a 3.514,7 millones de euros, debido al abono de la paga extra ese mes. La cifra supone 197 millones de euros más que el año anterior, un 5,9% de subida.

El número de pensiones en vigor fue de 739.646, un 2% más que en el mismo mes de 2025 (14.741 pensiones adicionales), que benefician a 719.566 pensionistas. Este régimen incluye principalmente al personal militar y civil de la Administración General del Estado, la Administración de Justicia, las Cortes Generales y otros órganos constitucionales o estatales, así como a funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.