El pago en efectivo aumenta su protagonismo durante el verano y crece el interés por acceder a él desde comercios de proximidad

Durante estos meses aumentan los desplazamientos fuera de los grandes núcleos urbanos y también las compras espontáneas, los pequeños pagos y el consumo en pequeños comercios en los que el efectivo continúa teniendo una presencia especialmente visible.

Volver al pueblo, pasar unos días en la costa o recorrer pequeñas localidades del interior también cambia la forma de pagar. En bares, mercados, chiringuitos, tiendas familiares y comercios de proximidad, el efectivo mantiene un papel protagonista y forma parte natural de muchos de los gastos cotidianos durante el verano.

Según la V edición del estudio 'Hábitos y percepción de los españoles respecto al sector bancario 2026', elaborado por Nickel, el 59,3 % de los españoles considera que una de las principalesque no aceptan tarjetas. La compañía señala que esta forma de pago continúa teniendo un papel relevante en bares, mercados, chiringuitos, tiendas familiares y otros establecimientos de proximidad, especialmente durante los meses de verano.

Este comportamiento coincide con los datos del último estudio sobre hábitos en el uso del efectivo del Banco de España, que reflejan que el 57 % de los consumidores utiliza el dinero en efectivo como principal medio de pago en establecimientos físicos, frente al 27 % que prefiere la tarjeta y el 15 % que opta por dispositivos móviles. La época estival también pone de manifiesto las dificultades de acceso al efectivo en determinadas zonas. De acuerdo con la encuesta de Nickel, el 74,7 % de los españoles afirma haber observado el cierre de sucursales bancarias o cajeros automáticos en su entorno, mientras que un 53 % reconoce haberse encontrado alguna vez sin posibilidad de retirar dinero cuando lo necesitaba debido a la falta de puntos de acceso.

Nuevas sucursales que llegan hasta los rincones más pequeños

La llegada del verano también pone el foco en la disponibilidad de lugares donde retirar o ingresar dinero, especialmente fuera de las grandes ciudades. En municipios pequeños y zonas rurales, la distancia hasta una oficina o un cajero puede ser mayor, lo que convierte la proximidad en un factor importante tanto para residentes como para visitantes.

Según la encuesta de Nickel, el 74,7% de los españoles afirma haber observado el cierre de varias sucursales o cajeros en su zona. Además, un 53% reconoce haberse quedado alguna vez sin poder retirar dinero cuando lo necesitaba por falta de cajeros o puntos de acceso. "En Nickel trabajamos para que acceder al efectivo sea fácil, también durante las vacaciones, aportando tranquilidad a los viajeros y apoyando, al mismo tiempo, la actividad del comercio de proximidad", ha señalado la consejera delegada de Nickel en España, Nerea Toña.

Ante esta situación, la entidad destaca su modelo cash-in-shop, que permite a sus clientes ingresar y retirar efectivo directamente en estancos y administraciones de lotería. Según explica la compañía, este sistema acerca las operaciones financieras básicas a barrios, pueblos y pequeñas localidades turísticas, ampliando las opciones disponibles más allá de las oficinas bancarias y los cajeros automáticos.

La aceptación de este tipo de servicios también es elevada entre la población. El estudio refleja que el 71,9 % de los españoles considera útiles las soluciones cash-in-shop para retirar dinero en efectivo desde comercios. En la actualidad, Nickel dispone de más de 2.600 Puntos Nickel repartidos por toda España y prevé alcanzar los 2.750 antes de finalizar el año, con el objetivo de seguir ampliando el acceso al efectivo y reforzar la inclusión financiera en barrios, municipios y destinos donde la proximidad resulta especialmente importante.