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TELEVISIÓN EN HOSPITALES

Tiene 94 años, lleva tres meses ingresada y lucha para que la televisión sea gratis en todos los hospitales

Pasar semanas o incluso meses en un hospital ya es lo bastante difícil como para que la televisión, una de las pocas distracciones y compañías durante el ingreso, también tenga un coste. Eso es lo que ha llevado a Rosita Rochina, una catalana de 94 años, a pedir que todos los hospitales públicos de España ofrezcan este servicio de forma gratuita.

Imagen de archivo de la habitación de un hospital

Imagen de archivo de la habitación de un hospital Europa Press

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Efe
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Rosita Rochina, una mujer catalana de 94 años que lleva tres meses ingresada, ha iniciado una recogida de firmas para reclamar que haya servicio de televisión gratuita en todos los hospitales públicos españoles.

Esta anciana ha iniciado una recogida de firmas a través de Change.org y ya ha recabado 20.000 apoyos, según ha informado esta plataforma.

"Estar ingresado ya es bastante duro. Que la televisión te haga compañía no debería depender de si puedes pagarla o no", ha considerado la mujer en un mensaje a través de redes sociales.

A Rosita le gusta ver el programa 'Pasapalabra' y las noticias, pero para ello, ha explicado, tiene que pagar unos 5 euros al día en el centro en el que está ingresada. La petición de Rosita llega después de la impulsada por Lola Martín, cuyo padre, de 86 años y aficionado al fútbol, llevaba cerca de un mes ingresado y siguió el Mundial desde el hospital.

La recogida de firmas a través de Change.org durante los días previos a la final del Mundial facilitó que finalmente la Comunidad de Madrid permitiera ver gratuitamente el partido en la televisión en todos los hospitales públicos. "No es suficiente", ha dicho Rosita, que ha pedido que esta medida sea para siempre y en todas las comunidades.

El servicio de televisión varía en función de cada comunidad, pues es gratuita en los hospitales públicos de Castilla-La Mancha o la Comunitat Valenciana, pero en cambio en Cataluña, Madrid, Murcia, Canarias o Castilla y León es generalmente de pago, aunque puede variar dependiendo del centro.

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