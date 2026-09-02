El mercado laboral pierde 162.840 afiliados en agosto y el paro repunta en 44.419 personas

El mercado laboral español cerró agosto con 162.840 afiliados menos, una cifra que, pese a ser negativa, resulta inferior a la registrada en ejercicios anteriores para este mismo mes. El motivo, según los datos difundidos este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es el dinamismo del empleo de origen extranjero, impulsado por el proceso de regularización de inmigrantes.

A cierre de mes, ya se habían dado de alta 337.917 afiliados extranjeros adicionales procedentes de esta regularización extraordinaria, puesta en marcha en abril y que había acumulado 1,17 millones de solicitudes hasta finales de junio. Con todo, el sistema cerró agosto —tradicionalmente un mes de menor actividad laboral— con 22,34 millones de afiliados en total, la cifra más alta registrada nunca para este mes.

Balance interanual positivo

En la comparativa con el mismo mes del año anterior, la Seguridad Social sumó 679.023 afiliados, un incremento del 3,13 %, mientras que el paro se redujo en 70.593 personas, un 2,91 % menos. El peso del empleo extranjero resulta cada vez más determinante: ya representa cerca del 15,9 % del total, tras crecer en 39.536 personas durante agosto, lo que ayudó a suavizar la caída general del empleo.

Educación, industria y servicios auxiliares, los más afectados

Por regímenes, el general perdió 159.484 afiliados hasta situarse en 18,8 millones, mientras que el de autónomos retrocedió en 2.941 personas, hasta los 3,47 millones.

Dentro del régimen general, el mayor descenso se produjo en la educación, con 76.535 afiliados menos como consecuencia del fin del curso escolar. También registraron caídas relevantes las actividades administrativas y de servicios auxiliares, la industria manufacturera, las actividades profesionales, científicas y técnicas, y el sector artístico, deportivo y de entretenimiento. Por sexos, el empleo cayó en 74.141 personas entre los hombres y en 88.698 entre las mujeres, con lo que se mantiene la diferencia a favor de los afiliados varones: 11,85 millones frente a 10,5 millones de mujeres.

El paro sube por las nuevas inscripciones de la regularización

El desempleo registrado se situó en 2,35 millones de personas, con una subida mayor de lo habitual para este mes, algo que el Ministerio de Trabajo atribuye también al proceso de regularización migratoria. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, explicó que el repunte se debe en parte a que muchas de esas personas se inscriben por primera vez en las oficinas de empleo.

Como referencia, en agosto de 2025 el paro había subido en 21.905 personas respecto al mes anterior. Por sectores, el paro bajó en agricultura (912 personas menos), pero aumentó en servicios (28.563), construcción (4.669), industria (3.731) y entre las personas sin empleo anterior (8.368). Entre las mujeres, el desempleo creció en 22.741, hasta 1,41 millones, mientras que entre los hombres lo hizo en 21.678, hasta 937.161. El paro juvenil, entre menores de 25 años, aumentó en 8.168 personas.

Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana, a la cabeza

El paro registrado subió en las 17 comunidades autónomas, encabezadas por Cataluña (14.594 personas más), la Comunidad de Madrid (6.881) y la Comunidad Valenciana (5.847). En cuanto a la contratación, se firmaron 1,14 millones de contratos en el mes, de los que 440.274 fueron indefinidos, lo que supone el 38,46 % del total.