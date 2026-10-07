Los pensionistas que viven de alquiler pueden solicitar una ayuda de 525 euros hasta final de año

Los pensionistas con menos recursos que viven de alquiler pueden acceder en 2026 a un complemento económico de 525 euros. Se trata de una prestación dirigida a determinados titulares de pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad que cumplan una serie de condiciones relacionadas con su vivienda habitual. La ayuda, que se concede como un pago único y no como una cantidad mensual, está integrada en el sistema de pensiones no contributivas y tiene como objetivo contribuir a afrontar los gastos derivados del alquiler. El plazo para solicitarla permanece abierto durante todo el año y finalizará el próximo 31 de diciembre de 2026.

Quién puede solicitar el complemento de 525 euros

El complemento no está dirigido a todos los pensionistas que viven de alquiler. Para poder acceder a él es necesario ser titular de una pensión no contributiva de jubilación o incapacidad de la Seguridad Social y residir habitualmente en una vivienda alquilada. Además, el solicitante no puede tener una vivienda en propiedad y debe figurar como titular del contrato de arrendamiento de su residencia habitual. La normativa también establece determinadas limitaciones respecto al propietario de la vivienda, no puede ser el cónyuge del pensionista ni existir entre ambos una relación de parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el tercer grado. Tampoco se puede mantener con el arrendador una unión estable de convivencia que sea similar a la relación conyugal. Estos requisitos buscan garantizar que el complemento llegue a pensionistas que realmente afrontan un alquiler por su vivienda habitual.

Uno de los aspectos que deben tener en cuenta los solicitantes es que no basta con disponer de un contrato de alquiler. Para que la vivienda tenga la consideración de domicilio habitual, el contrato debe contar con una duración mínima de un año y el pensionista debe haber residido en ella durante los 180 días inmediatamente anteriores a la solicitud. La Administración puede comprobar esta circunstancia mediante los datos del padrón municipal. Del mismo modo, el contrato de arrendamiento permite acreditar quién es el titular del alquiler, mientras que la información catastral puede utilizarse para comprobar que el solicitante no dispone de una vivienda en propiedad. En el caso de que varias personas pensionistas que reciben una pensión no contributiva compartan una misma vivienda alquilada, solo podrá recibir el complemento quien figure como titular del contrato. Si existen varios titulares, el derecho corresponde al primero que aparezca en el documento de arrendamiento.

El plazo termina el 31 de diciembre

La cuantía del complemento para 2026 asciende a 525 euros anuales. Por tanto, no se trata de 525 euros al mes, sino de una cantidad que se abona como prestación económica de pago único a quienes cumplen las condiciones establecidas. Este complemento se suma a la pensión no contributiva que recibe el beneficiario. En 2026, la cuantía íntegra de estas pensiones alcanza los 8.803,20 euros anuales, distribuidos en 14 pagas de 628,80 euros, según la información recogida en la noticia. La ayuda es, además, independiente de las posibles ayudas al alquiler que puedan establecer las comunidades autónomas. Por ello, los pensionistas que cumplan los requisitos deben consultar también las posibles prestaciones disponibles en su territorio. Los pensionistas que reúnan las condiciones todavía pueden solicitar el complemento correspondiente a 2026. El plazo está abierto desde el 1 de enero y finalizará el 31 de diciembre de este año, por lo que la solicitud debe presentarse antes de que termine el plazo.

La gestión de estas prestaciones está transferida a las comunidades autónomas en buena parte de España. Por este motivo, los interesados deben dirigirse al organismo competente de su comunidad para realizar el trámite y presentar la documentación necesaria. Entre la documentación que puede resultar necesaria se encuentra el contrato de alquiler, que debe permitir acreditar las características de la vivienda, la identidad del propietario, la del arrendatario y la duración del contrato. De esta forma, los titulares de una pensión no contributiva de jubilación o incapacidad que vivan de alquiler y cumplan todos los requisitos establecidos todavía disponen de tiempo para solicitar los 525 euros correspondientes a 2026, siempre antes del próximo 31 de diciembre.