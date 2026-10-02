El paro se estanca en la UE en el 6,1% y España sigue como segundo país con más desempleo

El desempleo en la Unión Europea y en la eurozona se mantuvo estable en agosto, en el 6,1 % y el 6,4 %, respectivamente, según los datos publicados este jueves por la oficina europea de estadística, Eurostat. Con este dato, el paro suma ya siete meses seguidos sin variación, una tendencia que se mantiene desde febrero tanto en la UE como en la eurozona.

En comparación con agosto de 2025, la tasa subió una décima en ambos casos: en la UE pasó del 6,0 % al 6,1 %, y en la zona euro, del 6,3 % al 6,4 %.

España, segundo país con más paro de la UE

España repite como el segundo país con más desempleo del bloque comunitario, con una tasa del 10 %, solo por detrás de Finlandia, que encabeza la clasificación con un 10,3 %. Por encima de la media europea se sitúan también Suecia (8,7 %), Francia (8,2 %), Estonia (8 %), Grecia (7,4 %), Letonia y Luxemburgo (ambas con un 7,3 %), Austria (6,7 %), Rumanía (6,4 %) e Italia (6,2 %).

En el extremo opuesto, los niveles de paro más bajos corresponden a República Checa (3,2 %), Polonia, Malta y Eslovenia (3,4 % en los tres casos), Bulgaria (3,5 %), Alemania y Países Bajos (4 % en ambos), Chipre (4,1 %), Croacia (4,3 %) y Hungría (4,7 %).

13,6 millones de desempleados en la UE

En términos absolutos, Eurostat calcula que el número de personas desempleadas en la Unión Europea asciende a 13,6 millones, unas 12.000 más que en julio y 348.000 más que hace un año. En la zona euro, la cifra ronda los 11,36 millones, con un incremento de 26.000 personas respecto al mes anterior y de 267.000 en el cómputo interanual.

El paro juvenil, con evolución dispar

Entre los menores de 25 años, el desempleo subió una décima en la UE, hasta el 15,4 %, mientras que en la eurozona bajó una décima, hasta el 15 %. Eurostat contabilizó 2,973 millones de jóvenes desempleados en el conjunto de la Unión, de los que 2,391 millones correspondían a la zona euro. En términos mensuales, la cifra aumentó en 13.000 personas en la UE y disminuyó en 9.000 en la eurozona; frente a agosto de 2025, subió en 19.000 y en 38.000, respectivamente.

Estonia (28,4 %), Suecia (23,8 %) y Finlandia (23,3 %) encabezan la lista de mayor paro juvenil entre los países con datos disponibles en agosto, seguidas de España, con un 22,7 %. En el lado contrario, las tasas más reducidas se registran en Alemania (7,4 %), Países Bajos (8,8 %) y Malta (9,7 %).

La brecha de género persiste, con diferencias notables en España

En cuanto a la brecha de género, el paro femenino en la UE se mantiene en el 6,4 %, frente al 5,9 % registrado entre los hombres. En la zona euro, la tasa es del 6,7 % para las mujeres y del 6,2 % para los hombres, sin cambios respecto a julio en ninguno de los dos casos.

Las mayores diferencias entre sexos se observan en Grecia, donde el paro masculino es del 4,9 % frente al 10,3 % femenino, y en España, con un 8,9 % entre los hombres frente a un 11,3 % entre las mujeres. Les siguen Italia (5,7 % frente a 6,8 %) y Portugal (5,2 % frente a 6,3 %). La relación se invierte, en cambio, en Letonia (8 % en hombres frente a 6,7 % en mujeres), Croacia (4,8 % frente a 3,7 %) y Bélgica (6,4 % frente a 5,4 %).