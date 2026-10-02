Las compraventas de viviendas caen un 7 % en el segundo trimestre y acumulan seis meses de descensos

El pasado 11 de julio, el Ministerio avanzó sus datos provisionales del primer trimestre, que apuntaban a una caída de las operaciones del 11,2 % y a 163.322 operaciones. Hoy, las cifras definitivas hablan de 170.920 operaciones y un descenso del 7,1 %. Así, las compraventas de vivienda acumulan un descenso del 7,1 % en la primera mitad del año con 353.557 operaciones, en un contexto marcado por la falta de oferta, los altos precios y la reciente subida de tipos de interés.

Cae más de un 7 % en el semestre

Atendiendo a su tipología, las compraventas de vivienda libre de segunda mano cayeron un 10,5 % interanual entre abril y junio hasta las 158.235 unidades. Por el contrario, las transacciones de vivienda nueva se dispararon un 25,2 % hasta las 17.936 operaciones. Entre enero y junio, la compraventa de viviendas cayó más de un 7 % acumulado hasta registrar las 353.557 operaciones. En la primera mitad del año, las compraventas de vivienda tuvieron una evolución dispar en función de su antigüedad. Así, mientras las transacciones de vivienda libre de segunda mano, las más numerosas del mercado, se redujeron un 8,7 % en lo que va de año hasta las 311.101 operaciones, las nuevas aumentaron un 8,8 % con 31.712 unidades.

En cuanto a las transacciones de vivienda protegida, en el primer semestre crecieron un 2,5 % interanual hasta las 10.744 unidades. No obstante, si se compara con el trimestre anterior, el primero de 2026, la compraventa de viviendas ha subido un 6,8 % en tasa intertrimestral. Cabe recordar que entre enero y marzo se observó la menor cifra de operaciones para dicho periodo en dos años. En el caso de las viviendas libres la subida fue del 5,7 % frente a los tres meses previos, mientras que en las viviendas protegidas el auge fue del 51 % respecto al trimestre anterior. Igualmente, las compraventas de viviendas libres de obra nueva aumentaron un 30 %, en tanto que las de segunda mano también subieron, pero en menor medida, con un 3,5 %.

Un 27 % menos de operaciones que en la burbuja

Y es que el mercado sigue acuciando un déficit de vivienda que continúa presionando al alza los precios y dificultando el acceso a buena parte de la población, especialmente jóvenes y aquellos con menos recursos. Desde que en 2004 arrancara la serie histórica de esta estadística del Ministerio, la mayor cifra de compraventa de viviendas en un trimestre se dio en el segundo de 2006 con 251.649 operaciones, lo que supone 69.012 más que las registradas entre abril y junio de este año.

Así, las compraventas de vivienda del segundo trimestre de 2026 están un 27 % por debajo del máximo histórico, coincidiendo con los años del 'boom' inmobiliario. Por el contrario, el mínimo se produjo en el arranque de 2013 con 54.835 compraventas tras el pinchazo de la "burbuja" inmobiliaria. De esta forma, los datos del segundo trimestre de 2026 son prácticamente el triple de los que se daban entonces, según el Ministerio de Vivienda, que los obtiene a partir de los que remite trimestralmente la Agencia Notarial de Certificación.