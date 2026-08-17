El número más buscado de la Lotería de Navidad lo tienen en Motril y está a punto de agotarse

El 19 de julio de 2026 será un día difícil de olvidar para muchos aficionados por la victoria de España en la final del Mundial de fútbol frente a Argentina, una fecha que se ha convertido en objeto de deseo a la hora de comprar un décimo de la Lotería de Navidad. El número correspondiente, el 19726, está prácticamente agotado en todos los puntos de venta del país, con la excepción de Motril, en Granada, gracias a un club deportivo de la localidad que lo juega desde hace muchos años.

Ese número ha disparado su demanda y ha llevado a los representantes del Club Waterpolo Motril, que lo tienen asignado en la administración de Loterías Fajardo de la localidad, a recibir peticiones de forma continua desde diferentes puntos de España.

Un club "desbordado" por las peticiones

Gerardo Romano, presidente del club motrileño, explica a EFE que se trata del número que juegan "todos los años" los componentes del equipo y sus familiares, que ahora se ven "desbordados" por las llamadas que reciben desde todo el país. Romano destaca que el 19726 se ha hecho viral a consecuencia de la victoria de España en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y que se ha convertido en "uno de los números más apetecibles" de esta campaña.

El presidente del club asegura que en los últimos días han retirado ya los décimos que tenían asignados en la administración número 1 de Motril, y admite que no saben cómo van a gestionar la demanda, ya que reciben peticiones "desde días antes de recogerlos". Según explica, les quedan pocos décimos y, al ritmo que llevan, "igual no llegamos a septiembre".

Romano considera además que este 2026 "va a ser nuestro año" para el club, apoyándose en varias circunstancias que, a su juicio, lo confirman: la victoria de España en el Mundial y la coincidencia de que, este año, una de las protagonistas del anuncio televisivo de la Lotería de Navidad sea la actriz motrileña Tusti de las Heras.

La administración de loterías, sorprendida por la demanda

Por su parte, María Jesús Egea, de la administración número 1 de Loterías Fajardo, reconoce que están sorprendidos por la gran demanda que ha tenido el número 19726 desde que se puso a la venta, así como por la cantidad de llamadas que reciben, a pesar de que solo quedaban disponibles los décimos que el Club de Waterpolo y otros particulares que también juegan cada año ese número tenían reservados.

Egea puntualiza que el número sí sigue disponible para el resto de sorteos del año, y remarca que en la administración disfrutan cada campaña sabiendo que pueden repartir un pedacito de suerte entre quienes se acercan a comprar sus décimos.