El dinero no pasa al banco: así se reparte una cuenta cuando muere uno de los titulares

Antes de explicar qué hacer cuando fallece uno de los dos titulares de una cuenta bancaria, conviene aclarar que la creencia de que el dinero pasa a manos de la entidad es totalmente falsa. El cotitular debe realizar una serie de pasos para tener acceso a todos los movimientos de la cuenta y, en el caso de que el fallecido fuera el único titular, son los herederos quienes deben encargarse de las gestiones necesarias para reclamar el capital.

No obstante, es importante tener en cuenta que, si fallece uno de los cotitulares, la otra parte únicamente puede disponer del 50% de la cantidad que haya en la cuenta, ya que el resto corresponde a los herederos legalmente reconocidos o, si no los hubiera, a los familiares directos de primer grado.

Cómo comunicar al banco el fallecimiento de uno de los titulares

Para notificar el fallecimiento, es necesario presentar el certificado de defunción. Si se trata de los herederos legalmente reconocidos, también deben entregar el certificado del registro de actos de última voluntad, donde se acredite que el fallecido estableció su testamento ante notario, así como una copia autorizada de ese testamento y algún documento que refleje la condición de heredero. En caso de que la persona fallecida no dispusiera de testamento, deberá presentarse el auto de declaración judicial de herederos abintestato.