Los cinco gastos del hogar que más se han encarecido en 2026 y cómo reducir su impacto en el presupuesto familiar

La electricidad, los seguros o los costes relacionados con la vivienda concentran buena parte de las subidas registradas durante 2026, por lo que expertos en consumo recomiendan revisar contratos, comparar precios y adoptar pequeños cambios que permitan aliviar el presupuesto familiar.

Electricidad: revisar la tarifa puede marcar la diferencia

Uno de los incrementos más notables se ha producido en la factura de la luz. La recuperación de determinados impuestos y el aumento del precio de la electricidad han provocado un encarecimiento de los recibos durante los últimos meses, una situación que afecta especialmente a los hogares con mayor consumo energético. Para reducir el impacto, los especialistas aconsejan comprobar si la tarifa contratada sigue siendo la más adecuada, revisar la potencia eléctrica y concentrar, siempre que sea posible, el uso de los electrodomésticos de mayor consumo en los periodos más económicos. También recomiendan mantener el aire acondicionado en torno a los 26 grados y evitar consumos innecesarios dejando aparatos en modo de espera.

La cesta de la compra continúa siendo una de las partidas con mayor peso en la economía familiar. Aunque los alimentos han moderado su ritmo de subida, siguen representando un gasto importante para los hogares. Elaborar un menú semanal, acudir al supermercado con una lista cerrada, comparar precios entre establecimientos y priorizar los productos de temporada son algunas de las estrategias que más ayudan a contener el gasto. Reducir el desperdicio alimentario también puede traducirse en un ahorro significativo a final de mes. Los seguros del hogar, del coche o de salud también han experimentado incrementos este año. Muchas pólizas se renuevan automáticamente, por lo que revisar las condiciones antes del vencimiento puede evitar pagar más de lo necesario.

Comunidad de propietarios: controlar el consumo común

Los gastos de comunidad también pueden verse afectados por el aumento de los costes energéticos, especialmente en edificios con ascensores, iluminación o sistemas de climatización comunes. Los productos de farmacia y parafarmacia forman parte del presupuesto habitual de muchos hogares, especialmente entre la población sénior. Aunque los medicamentos financiados mantienen su sistema de aportación, otros productos de uso frecuente pueden variar considerablemente de precio entre establecimientos.

Comparar precios en artículos de parafarmacia, aprovechar promociones cuando se trate de productos de uso continuado y adquirir únicamente lo necesario son algunas recomendaciones para evitar un gasto innecesario. Los especialistas coinciden en que el ahorro no depende únicamente de reducir el consumo, sino también de revisar periódicamente los principales gastos fijos del hogar. Analizar facturas, comparar contratos y eliminar servicios que ya no se utilizan puede generar un importante margen de ahorro anual sin necesidad de renunciar al bienestar cotidiano.