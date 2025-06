La Guardia Civil advierte sobre campañas agresivas que están suplantando marcas muy conocidas

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) alertaba a través de un comunicado de haber detectado campañas de phishing, es decir, de suplantación de identidad, de marcas muy conocidas.

La Guardia Civil se ha hecho eco y ha informado también a través de sus redes sociales de esta estafa. Aunque es un práctica conocida, los ciberdelincuentes cada vez se especializan más para que se hagan menos detectables y las víctimas caigan pensando que son las propias empresas las que les ofrecen dicha oferta o premio.

En esta ocasión se han hecho pasar por marcas muy conocidas de supermercados o tiendas de venta online bajo la premisa de que han obtenido un premio. Para poder reclamarlo exigen a la víctima que pinche en el enlace y rellene los datos, es entonces, cuando los ladrones roban esta información.

"#NoPiques, para obtener la recompensa te indican que accedas al enlace proporcionado, respondas a una encuesta, en la que debes facilitar datos personales y bancarios, y abones una cantidad de dinero para cubrir los gastos de envío. Es #phishing" señalaba en su advertencia la Guardia Civil.

El INCIBE recuerda que de haber recibido este tipo de mensajes lo mejor es no interactuar con ellos y marcarlos como spam o correo no deseado. Si, te has dado cuenta tarde de que era una estafa y has pinchado el enlace y facilitado la información, se recomienda en primer lugar contactar con el banco e informar de lo ocurrido para saber como puedes proteger tu cuenta y prevenir movimientos no autorizados. Además, revisa tu cuenta los siguientes días para detectar cualquier movimiento raro que puedas ver.

También deberías guardar las posibles pruebas, guardando los correos o haciendo capturas de pantalla.

Por último presenta una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con toda la información que puedas aportar o si tienes dudas de cómo proceder puedes llamar al 017 donde el propio INCIBE te puede asesorar.

Recuerda que si recibes este tipo de mensajes lo mejor para verificarlo siempre es asegurarse con la marca oficial llamando a atención al cliente o ayuda para asegurarnos de la veracidad de esa promoción o correo.