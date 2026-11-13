El Gobierno eleva a 7.240 millones la financiación estatal de la dependencia para 2027

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales para consolidar el despliegue de la reforma del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). La norma garantiza el crédito necesario para que la inversión estatal en este sistema alcance en 2027 los 7.240 millones de euros, sumando el nivel mínimo y el nivel acordado de financiación.

Un máximo histórico en la financiación

Según ha informado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, esta cantidad permitirá que la aportación de la Administración General del Estado represente el 50 % de la financiación total destinada a la dependencia. El departamento ha calificado esta cifra como un máximo histórico y ha destacado que supone un incremento del 423 % respecto a 2020, antes de la puesta en marcha del Plan de Choque, y del 124 % en comparación con 2023, al inicio de la legislatura. El crecimiento de la inversión, según ha explicado el departamento que dirige Pablo Bustinduy, ha sido posible gracias a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. Estas modificaciones han permitido avanzar hacia un sistema con más recursos y mayores garantías de atención.

En esta misma línea, el nivel acordado de financiación alcanzará también una cifra récord, con 970 millones de euros. El objetivo de estas medidas es consolidar los avances de la reforma y garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema de atención a la dependencia. El real decreto-ley introduce también cambios en la regulación de distintos servicios para asegurar la aplicación correcta y efectiva de la reforma. Entre ellos, modifica la definición de la teleasistencia para reconocer este servicio a todas las personas en situación de dependencia, independientemente del grado que tengan reconocido.

La teleasistencia estará disponible las 24 horas

Además, garantiza que la prestación sea permanente, durante las 24 horas del día y todos los días del año. El servicio también será compatible con el resto de prestaciones y servicios del sistema, de manera que podrá recibirse junto a otros apoyos reconocidos. Otra de las modificaciones afecta al Servicio de ayuda a domicilio, cuya definición se amplía para que los apoyos no se limiten exclusivamente a la vivienda, sino que puedan prestarse también en el entorno comunitario.

La norma contempla, asimismo, la posibilidad de que varias personas usuarias compartan este servicio. No obstante, el Ministerio ha precisado que esta modalidad no podrá suponer una reducción de la intensidad de atención individual que tenga reconocida cada persona. Con estas medidas, el Gobierno busca consolidar el despliegue de la reforma del sistema de dependencia, reforzando su financiación y ampliando las garantías de acceso y prestación de los servicios.