Jubilarse en 2027: qué cambia en la edad y el cálculo de la pensión y qué revisar antes

Quienes tengan previsto jubilarse en 2027 deberán tener en cuenta varios cambios en el sistema de pensiones. La edad ordinaria de acceso y la forma de calcular la base reguladora serán diferentes, con un periodo de cotización más amplio como referencia. Los años cotizados y la trayectoria laboral seguirán siendo claves para determinar la cuantía de la pensión.

En 2027 se completará una parte importante del calendario de cambios previsto en la legislación: cambiará la edad ordinaria de jubilación para quienes no alcancen determinado periodo de cotización y continuará la transición hacia un nuevo sistema de cálculo de la base reguladora.

¿A qué edad podrás jubilarte?

A partir de 2027, la edad ordinaria de jubilación será de 65 años para quienes acrediten al menos 38 años y 6 meses de cotización. Para quienes no alcancen ese periodo, será de 67 años. La edad de jubilación no es, por tanto, igual para todas las personas, sino que depende, entre otros factores, del periodo cotizado a lo largo de la vida laboral.

Existen además modalidades de jubilación anticipada, parcial o demorada, con requisitos y condiciones específicas, por lo que la edad ordinaria no debe confundirse con la única edad posible para acceder a la jubilación.

Cómo cambia el cálculo de la pensión

Uno de los principales cambios afecta al cálculo de la base reguladora. Hasta 2025, se tomaban como referencia, con carácter general, las bases de cotización de los últimos 25 años. Desde 2026 se ha iniciado una transición hacia un nuevo sistema que amplía progresivamente el periodo tenido en cuenta y permite descartar las bases de cotización de menor importe dentro de ese periodo.

En 2027, la nueva fórmula tendrá en cuenta las 304 bases de cotización de mayor importe dentro de los 308 meses anteriores al mes previo a la jubilación, y el resultado se obtiene dividiendo esa suma entre 354,67. La aplicación es progresiva y, durante el periodo transitorio, se compara con la fórmula anterior para aplicar la que resulte más favorable en cada caso.

Qué significa en la práctica

El cambio busca ampliar el periodo de referencia y, al mismo tiempo, permitir que se excluyan determinados meses con bases de cotización más bajas. Esto puede ser especialmente relevante para quienes han tenido periodos de desempleo, reducciones de jornada, cambios de empleo o variaciones importantes en sus bases de cotización.

Sin embargo, no significa que la pensión vaya a aumentar o disminuir automáticamente para todas las personas que se jubilen en 2027. La cuantía final depende de la trayectoria de cotización de cada caso y del resto de elementos del cálculo, de modo que dos personas que se jubilen el mismo año pueden obtener pensiones diferentes aunque tengan una edad similar.

Los años cotizados también cuentan

La base reguladora es solo una parte del cálculo: sobre ella se aplica un porcentaje que depende de los años cotizados. Para acceder a una pensión contributiva de jubilación es necesario haber cotizado al menos 15 años, con carácter general, y cumplir el resto de requisitos de la normativa. A partir de 2027 se aplicará la escala correspondiente a ese año para determinar el porcentaje de la base reguladora en función del periodo cotizado. Por eso, conocer únicamente las bases de cotización no basta para estimar la pensión: hay que tener en cuenta el conjunto de la carrera laboral.

Qué conviene revisar antes de jubilarse

Si la jubilación está prevista para 2027, los meses anteriores pueden ser un buen momento para revisar la información disponible y comprobar que los datos de la vida laboral son correctos. Entre otros aspectos, puede resultar útil:

Comprobar los periodos de cotización registrados.

Revisar que no existan errores o periodos que no aparezcan correctamente reflejados.

Consultar la edad ordinaria de jubilación que corresponde según los años cotizados.

Conocer la estimación de la pensión que podría corresponder.

Informarse sobre las distintas modalidades de jubilación si existe intención de anticiparla o retrasarla.

La Seguridad Social dispone de herramientas y servicios que permiten consultar la información personal y realizar una estimación de la futura pensión.

Planificar con tiempo

Los cambios que entrarán en aplicación en 2027 forman parte de un proceso de transición que continuará durante los próximos años, por lo que no conviene interpretar una modificación concreta de forma aislada. La pensión que finalmente se perciba dependerá de la edad de acceso, los años cotizados, las bases de cotización y la modalidad de jubilación elegida, y las circunstancias de cada trayectoria laboral pueden hacer que el efecto de los cambios sea diferente. Informarse con antelación permite conocer mejor cómo funciona el sistema y planificar los ingresos durante la jubilación.