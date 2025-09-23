Detienen a un hombre por la estafa del falso revisor a personas mayores

Un hombre de 45 años se hacía pasar por un falso revisor del gas y habría logrado estafar a una veintena de personas mayores haciendo que estas pagaran entre 100 y 800 euros en efectivo por la falsa revisión.

Este tipo de estafas muy conocidas pero a veces difíciles de detectar dependiendo de la pericia del estafador. En esta ocasión el hombre se hacía pasar por un falso revisor de una compañía de gas o suministros y se ganaba la confianza de las personas mayores a las que engañaba. Tras la supuesta falsa revisión exigía pagos inmediatos y en efectivo incluso llegando a acompañar a sus víctimas a cajeros para que pudieran pagarle. La policía cree que llegó a sustraer casi 8.000 euros y varios objetos de valor.

Un policía de paisano localizó el pasado viernes a una persona sobre el medido día hablando con una mujer en silla de ruedas. Algo en la situación le hizo sospechar y siendo conocedor de varias denuncias por el estafador pidió que se identificara, sin embargo, el sospechoso huyó al momento aunque finalmente fue detenido.

La Policía recuerda que para evitar este tipo de estafas siempre es recomendable saber o contactar con las empresas de suministros para saber en qué fechas toca tu revisión real y no dejar entrar directamente en casa al "falso revisor". No obstante, el delincuente en esta ocasión se apresuraba a cortar las llamadas y distraer a sus víctimas antes de que llamaran a familiares o a las empresas para certificar su presencia.