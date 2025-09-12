La Agencia Tributaria avisa sobre un nuevo caso de phishing: Así funciona la estafa de la devolución pendiente

La Agencia Tributaria ha detectado un nuevo caso de phishing (fraude) que suplanta su identidad mediante SMS o correos electrónicos falsos, solicitando información personal al contribuyente bajo la excusa del pago de una devolución pendiente y que incluye un supuesto saludo de despedida de la directora del organismo.

En el mensaje fraudulento, se advierte al contribuyente de que tiene una devolución pendiente y le insta a que pinche en un enlace y rellene un formulario con distintos datos personales. El mensaje cierra con un supuesto saludo de despedida de la directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández.

En caso de pinchar el enlace, éste redirige al contribuyente a una página web en la que se aloja el phishing.

Mensaje de la nueva estafa que ha advertido la Agencia Tributaria | Europa Press

La Agencia Tributaria detectó el caso ayer y ya se están tomando las contramedidas informáticas habituales, según trasladan fuentes del organismo a Europa Press.

Cabe recordar que la Agencia Tributaria nunca solicita por correo electrónico o SMS información confidencial, económica o personal, números de cuenta ni números de tarjeta de los contribuyentes ni adjunta anexos con información de facturas u otros tipos de datos.

Tampoco la directora del organismo ni ningún otro funcionario firma correos con esa redacción.