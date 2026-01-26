Campaña Renta 2025: Deducciones temporales en vivienda que puedes aplicar en tu declaración de la renta en 2026

El próximo 8 de abril comienza la campaña de la renta de 2025 y aunque todavía faltan meses para este pistoletazo de salida puedes ir consultando ya qué beneficios fiscales o deducciones podrías aplicar.

Uno de estos beneficios que continuará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2027 las deducciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por obras de mejora de la eficiencia energéticas en viviendas. Estas se aplicarán sobre las cantidades invertidas en las obras de rehabilitación que ayuden mejorar la eficiencia energética y que tendrán que ser acreditadas mediante un certificado.

Existen tres posibilidades para aplicar estas deducciones:

En primer lugar, la deducción del 20% por actuaciones que reduzcan un 7% la demanda de calefacción y refrigeración en vivienda habitual. También puede darse en aquellas viviendas que vayan destinadas a ser alquiladas como vivienda habitual. Se podrá reducir hasta un 20% en las obras realizadas aunque sin superar el máximo invertido de 5.000 euros por vivienda.

En segundo lugar, podrán deducirse hasta un 40% por actuaciones que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o mejoren la calificación energética alcanzando las letras (A) o (B) en vivienda habitual o de alquiler. En este caso el máximo será de 7.500 euros por vivienda.

Por último, podrán tener una deducción del 60% por actuaciones que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o mejoren la calificación alcanzando las letras (A) o (B) en edificios residenciales. Debiendo tratarse de actuaciones de mejora que afecten al conjunto del edificio El máximo en esta ocasión estaría en los 15.000 euros por vivienda.

En este aspecto la Agencia Tributaria señala que cuando las obras se realicen por una comunidad de propietarios la base de la deducción para cada propietario vendrá determinada por el resultado de aplicar a las cantidades satisfechas por la comunidad el coeficiente de participación que corresponda a cada uno de los propietarios.

En cualquier caso, para que se puedan aplicar estas deducciones el certificado energético debe ser expedido antes del 1 de enero de 2028.