Bono social eléctrico: quién puede solicitarlo y qué descuentos ofrece en la factura de la luz

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) explica que esta ayuda está destinada a los consumidores considerados vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social, siempre que cumplan unas condiciones concretas.

Quién puede beneficiarse del bono social eléctrico

Para solicitarla, el titular del contrato debe ser una persona física y el suministro tiene que corresponder a su vivienda habitual. Además, debe tener contratada la tarifa regulada, conocida como precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), o aceptar el cambio a esta modalidad. La potencia contratada no puede superar los 10 kW.

El acceso depende de la situación económica y familiar. Entre los colectivos que pueden optar al bono figuran las familias numerosas, los beneficiarios del ingreso mínimo vital y determinados pensionistas que perciben la prestación mínima. También pueden solicitarlo los hogares cuyos ingresos se encuentren dentro de los límites establecidos.

Las circunstancias especiales, como tener una discapacidad reconocida igual o superior al 33 %, ser víctima de violencia de género o del terrorismo, tener reconocida una situación de dependencia de grado II o III o formar una familia monoparental con al menos un menor, pueden modificar los límites de renta aplicables.

Cómo pueden acceder los jubilados al bono social eléctrico

Los jubilados pueden solicitar el bono social eléctrico si cumplen las condiciones previstas para los pensionistas. En concreto, pueden acogerse quienes perciban la pensión mínima de jubilación o incapacidad permanente del sistema de la Seguridad Social y no tengan otros ingresos cuya cuantía agregada anual supere los 500 euros. También deben reunir los requisitos generales de contratación y suministro exigidos para acceder a la ayuda.

Qué descuentos se aplican en la factura

Según la información publicada por la CNMC, el bono social contempla una reducción del 42,5 % para los consumidores vulnerables y del 57,5 % para los vulnerables severos, de acuerdo con los porcentajes recogidos en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo.

El descuento se aplica sobre los términos de potencia y energía de la tarifa regulada. Pero hay un límite anual de consumo con derecho a la reducción.

El límite depende de la composición del hogar y de determinadas circunstancias familiares. Para las unidades de convivencia de una o dos personas, por ejemplo, se establece un máximo de 1.587 kWh anuales. En hogares de tres personas, el límite asciende a 2.222 kWh, mientras que para unidades de cuatro personas alcanza los 2.698 kWh. En hogares de cinco o más personas y familias numerosas, el máximo es de 4.761 kWh.

En el caso de los consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social que cumplan las condiciones previstas, la CNMC señala que no tendrán que abonar el importe de la factura.

Cómo solicitar el bono social

Las personas que consideren que cumplen los requisitos deben presentar la solicitud ante una comercializadora eléctrica. La documentación necesaria incluye el formulario de solicitud, el DNI o NIE del titular y de los miembros de la unidad de convivencia que corresponda, el certificado de empadronamiento y los documentos que acrediten la situación familiar.

Las familias numerosas deben aportar el libro de familia. Si son una familia con circunstancias especiales, será necesario presentar la documentación que lo acredite. Una vez recibida la solicitud completa, la comercializadora dispone de diez días hábiles para comunicar el resultado de las comprobaciones. Si rechaza la petición, debe explicar los motivos.

El descuento comienza a aplicarse desde el primer día del ciclo de facturación en el que se recibe la documentación completa, aunque su aparición en la factura depende de cuándo se emita el recibo.

Cuánto dura la ayuda y cuándo hay que renovarla

Con carácter general, el bono social tiene una vigencia de dos años, siempre que se mantengan las condiciones que dieron derecho a recibirlo. En el caso de las familias numerosas, se mantiene hasta que caduca el título que acredita esta condición. La renovación suele ser automática cada dos años si se siguen cumpliendo los requisitos.

Los beneficiarios deben comunicar a la comercializadora los cambios que puedan implicar la pérdida de las condiciones necesarias para recibir la bonificación.