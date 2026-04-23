Estos son los nombres más envejecidos de España según el INE

Los nombres María Carmen y Antonio, que llevan, respectivamente, 618.622 mujeres y 590.938 hombres, y los apellidos García (1.446.937) y Rodríguez (939.214) son los más frecuentes en España, según la estadística publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los datos publicados por el INE muestran que en España hay, además, 543.083 mujeres que se llaman solo María y 333.187 que se llaman solo Carmen.

La lista de los 10 nombres femeninos más frecuentes la completan Ana María (264.987), Laura (259.183), María Pilar (249.947), María Dolores (242.138), Isabel (237.075), Ana (236.862) y María Teresa (236.393).

Entre los hombres, además de Antonio, hay 525.628 hombres con el nombre de Manuel, 487.678 con el de José y 426.675 con el de Francisco.

Y el top 10 de los nombres masculinos más habituales incluye también los de David (372.975), Daniel (310.188), Javier (309.708), Juan (298.933), José Antonio (293.422) y Francisco Javier (282.045).

En cuanto a los apellidos, los datos del INE constatan que tras García y Rodríguez, 930.137 personas se apellidan González, 896.725 Fernández, 871.380 López, 832.396 Martínez, 818.287 Sánchez, 779.313 Pérez, 496.272 Gómez y 475.139 Martín.

Estadística también recoge los nombres más comunes por década de nacimiento.

Entre los hombres han sido José en las décadas de 1920, 30 y 40; Antonio en las de 1950 y 60; David en la 1970 y 80; Alejandro en la de 1990 y 2000; y Hugo desde 2010; y entre las mujeres María en las de 1920 y 30; María Carmen en las de 1940, 50, 60 y 70; Laura en la de 1980; María en las de 1990 y 2000; y Lucía desde 2010.

Los datos del INE constatan que la edad media de los nombres revela que algunos envejecen y hasta desaparecen, mientras que otros se ponen de moda o generalizan.

Ahora, los de mayor edad media son Acracia (87,4 años de media), Fraternidad (86,7), Crescenciana (83,7), Lupicinia (83,4) y Eutiquia (82,7) entre los femeninos y, por debajo, Frumencio (80,6), Valerico (79), Basilides (77), Crispiniano (76,7) y Hans Rudolf (76,7) entre los masculinos.

Nada que ver con los nombres con menor edad media, que son Oussaid (1), Usayd (1,1), Ossaid (1,1), Osaid (1,2), Usaid (1,3), Ousaid (1,4) y Muhammad Orhan (1,5) entre los de chico, y Zoe Aitana (3,3), Caeli (3,3), Sanem (3,4), María Cataleya (3,4), Umme Hani (3,5) y Gia (3,6).