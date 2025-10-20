Valencia celebra la Semana de las personas mayores 2025

Para fomentar la participación en la vida social y cultural de la ciudad de Valencia por parte de los adultos mayores de la ciudad, el Gobierno celebrará un año más la Semana de las personas mayores. Este año tendrá lugar entre el 3 y el 7 de noviembre, donde los inscritos podrán participar en numerosas actividades.

Para poder participar en esta nueva edición donde se podrá disfrutar de cine, teatro, actuaciones musicales e incluso paseos por el bus turístico de la ciudad hay que inscribirse previamente. Para ello, se debe ser mayor de 60 años, ser jubilado o pensionista y estar empadronado en la ciudad de Valencia. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo 26 de octubre. Puedes apuntarte de forma onlinea través de un formulario facilitado en la página del ayuntamiento o acudir presencialmente a la oficina del Servicio de Mayores que se encuentra en la Calle Amadeo de Saboya 11 en horario de 8:30 a 13:30.

El consistorio ofrecerá diferentes actos para homenajear a los mayores de la ciudad, con el objetivo de visibilizar y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.