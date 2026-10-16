Isabel Allende gana el Planeta a los 84 años porque a su edad "hay muy poco que perder"

La escritora chilena Isabel Allende ha ganado la noche del jueves la 75.ª edición del Premio Planeta de novela, dotado con un millón de euros, con 'La hora antes del alba'. A sus 84 años, la autora ha confesado que nunca antes se había presentado a un concurso para evitar la humillación de quedar en la cola, y que si ahora se ha animado es porque considera que a su edad "hay muy poco que perder".

Allende, considerada la escritora hispana más leída, recogió el galardón de manos de los Reyes en una ceremonia celebrada en la Fira Barcelona. La autora concursó bajo el seudónimo de Luz Ventura y ocultó el título real de su novela tras uno ficticio: 'Los que faltan'.

Volver a Alba cuatro décadas después

Desde que publicó La casa de los espíritus en 1982, Allende ha recibido numerosos mensajes de lectores que querían saber qué ocurrió con Alba después del final de la novela. Ahora, ha explicado, sintió que era el momento de retomarlo. La hora antes del alba sigue la trama de aquel título tomando como protagonista a Alba, la nieta de Clara, y se sitúa justo después del desenlace de su obra más célebre.

"Esta novela cierra el universo de La casa de los espíritus", afirmó la escritora al recoger el premio. Otras novelas publicadas con anterioridad y conectadas con esa historia son 'Hija de la fortuna', 'Retrato en sepia' y 'Mi nombre es Emilia del Valle'.

"La gente tiene mala memoria"

En su nueva novela, Allende regresa al universo de 'La casa de los espíritus' con la historia de Alba, que vivirá y sufrirá la dictadura chilena. La autora, que ha calificado de "convulso" el momento actual, con una cierta vuelta a los totalitarismos, ha lamentado la mala memoria de quienes hoy tienden a idealizar a los caudillos.

Al recoger el premio, Allende explicó que, cuando ve tantas democracias amenazadas por el autoritarismo extremo e incluso el fascismo, vuelve a sentir el temor que la obligó a salir de su país tras el golpe de 1973.

Sergio Hernández, finalista con 'La añoranza'

La novela finalista, dotada con 200.000 euros, ha sido 'La añoranza', del escritor, guionista y filólogo valenciano Sergio Hernández (Valencia, 1994). La obra narra la historia de una mujer que, en la Barcelona de 1959, se enamora de un traductor francés que desaparece misteriosamente de su vida y que resulta estar relacionado con las brigadas sociales franquistas y con un supuesto plan para matar a Antonio Machado.

Hernández publicó su primera novela, 'La letra herida', en 2024, y es autor del libro de relatos 'La última canción de primavera' (2019) y de los cómics 'Backhome', 'El Diari de Laia' e 'Hysteria'. Hijo de librero, aseguró saber de primera mano lo que significa este premio y señaló que escribir el libro le ha transformado y le ha hecho redescubrir la historia de su país. Agradeció el galardón a sus mentores, entre los que citó a Almudena Grandes, Javier Cercas, Carmen Laforet y Carlos Ruiz Zafón.

Una gala de aniversario con 1.300 invitados

El jurado de esta edición de aniversario estuvo formado por Paloma Sánchez Garnica, Javier Sierra, Carmen Posadas, Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner y Belén López.

La ceremonia, presidida por los Reyes, congregó en la Fira Barcelona a 1.300 invitados, entre ellos el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, además de numerosas personalidades del mundo de la cultura y la comunicación.