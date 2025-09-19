La UMH inviste a la viróloga e inmunóloga Margarita del Val como nueva doctora honoris causa

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche (Alicante) ha investido este jueves como doctora honoris causa a la viróloga e inmunóloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Margarita del Val Latorre durante el acto de apertura oficial del curso académico 2025/2026.

El padrino de la nueva doctora honoris causa ha sido el catedrático de Edafología y Química Agrícola de la UMH Manuel Jordán Vidal, en una investidura que se ha celebrado en el Salón de Actos del edificio Rectorado y Consejo Social del campus de Elche (Alicante), según ha informado la institución académica en un comunicado.

El acto ha estado presidido por el rector de la UMH, Juan José Ruiz, la rectora de la Universitat Jaume I de Castellón, Eva Alcón, el rector de la Universidad Católica de Valencia, José Manuel Pagán, la rectora de la Universidad Europea de Valencia, Rosa Sanchidrián, la rectora de la Universidad Internacional de Valencia, Eva Giner, la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, y la secretaria general de la UMH, Mercedes Sánchez.

De manera previa a la celebración de la ceremonia, la viróloga ha inaugurado en el Jardín de los Honoris del campus de Elche un ejemplar del árbol 'Botella Queensland', que la universidad ha plantado en su honor con su nombre.

El Jardín de los Honoris está ubicado en los alrededores del edificio Rectorado y Consejo Social y su objetivo es el de "preservar y ofrecer un reconocimiento a los diferentes 'honoris causa' investidos por la UMH".

Esta iniciativa arrancó hace varios años y cada uno de los 'honoris causa' investidos elige un ejemplar que es plantado junto a sus carteles informativos con el nombre común y específico del ejemplar, acompañado de un código QR con más información del árbol plantado.

Trayectoria

La investigación de Margarita del Val se enfoca al estudio de la respuesta inmunitaria frente a las infecciones virales y de la memoria inmunitaria. Su estudio sobre la evasión viral de la respuesta inmune incluyó un trabajo "fundamental" sobre el citomegalovirus.

Además, describió la primera vacuna basada en un solo epítopo para linfocitus T, identificando la inmunidad celular como protectora frente a las infecciones.

Del Val coordina desde marzo de 2020 a más de 140 grupos de investigación en la Plataforma interdisciplinar en Salud Global del CSIC para "enfrentar desde todos los ámbitos de la investigación la emergencia de la pandemia de coronavirus y retos futuros".