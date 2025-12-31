Así es iSupport, la herramienta de autoayuda digital orientada a cuidadores de personas con demencia

Cuidar a una persona dependiente supone un desgaste físico y mental que en numerosas ocasiones acaban asumiendo los familiares más cercanos. Para intentar ayudar que estos cuidadores también se autocuiden.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desarrollado iSupport un programa que está diseñado para proteger la salud tanto física como mental de los que cuidan de personas con demencia, por lo que busca reducir el impacto emocional y psicológico que conlleva esta tarea para familiares, cuidadores y amigos. Así como mejorar la vida de quienes cuidan a las personas con demencia.

iSupport es la nueva herramienta de autoayuda digital presentada por la Consejería de Sanidad de Castilla y León, un programa de capacitación, desarrollo de habilidades y conocimientos dirigidos a personas cuidadoras.

El programa incluye cinco módulos distintos:

1- Introducción sobre la demencia,

2-Cuidar a una persona con demencia,

3-Cuidar de sí mismo,

4- Proporcionar cuidados en el día a día

5-Afrontar cambios en el comportamiento.

En cada uno se incluyen breves lecturas, ejemplos prácticos y actividades interactivas. Los usuarios podrán elegir el orden de los módulos en función de sus intereses e irán recibiendo retroalimentación en función de sus avances en los ejercicios.

El manual de iSupport no solo está disponible online, sino que también se puede imprimir y utilizar sin conexión a internet, lo que ayuda a ampliar el alcance del programa. Para acceder al curso, basta con acceder al Campus Virtual de Salud Pública y seguir sus instrucciones de registro de usuario.