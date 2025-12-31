Cómo conservar la comida que ha sobrado de las comidas y cenas navideñas para consumirla más adelante

La Navidad es un época de reuniones, luz, música y sobre todo, de comer. Es una época donde se suele haber mucha comida en la mesa debido a las numerosas reuniones de familiares amigos, Nochebuena, Navidad, Nochevieja... y mucha de esta comida ya preparada acaba por no disfrutarse, por lo que toca guardar para consumir más adelante.

Sin embargo, la Dirección General de Salud Pública a través del Servicio de Seguridad Alimentaria y Nutrición de Baleares ha señalado algunas recomendaciones para conservar estos alimentos sobrantes y evitar riesgos para la salud.

En primer lugar se aconseja que a la hora de guardar los alimentos ya cocinados en recipientes limpios, en nevera si se van a consumir al día siguiente o congelador si es para más adelante, sin embargo

destaca que es importante evitar dejar los alimentos cocinados más de dos horas sin refrigerar.

Otro de los consejos que destacan es guardar la comida en porciones pequeñas para evitar desperdiciar y facilitar así su consumo. En cuanto a los productos frescos como la carne, verduras y pescado recuerdan que es mejor conservarlos de forma separada y en la parte baja del frigorífico.

A la hora de congelar los alimentos estos deben estar a -18ºC y nuevamente en pequeñas raciones. Hay que marcar también la fecha en la que se congela para saber cuando es preferible su consumo, la carne ya cocinada debería ser consumida entre 2 y 3 meses, al igual que el pescado, si congelas embutido entre 1 y 2 meses. Las verduras cocinadas podrían aguantar entre 2 y 4 meses.

Tampoco es recomendable tener el congelador excesivamente lleno ya que hay que dejar que el aire circule.

Finalmente, el Servicio de Seguridad Alimentaria advierte que si en nuestros productos congelados encontramos cristales de hielo, bloques endurecidos, zonas blandas o envases de papel rotos puede indicar que se ha roto la cadena de frío y esto puede comprometer la seguridad de los alimentos.