Brigitte Bardot sigue recuperándose tras su hospitalización y niega estar grave

La actriz y activista de los derechos animales Brigitte Bardot se encuentra internada en un establecimiento de recuperación, tras haber sido operada hace unas semanas, pero su estado de salud no se ha agravado, indicaron este lunes a EFE fuentes de la fundación que lleva su nombre.

La propia intérprete francesa, de 91 años, considerada un mito erótico en los años 60, quiso publicar un comunicado desmintiendo los rumores que apuntaba a un agravamiento de su estado de salud e, incluso, su muerte.

"Se encuentra bien, recuperándose de forma satisfactoria, en un centro de recuperación", sin precisar dónde, aseguraron las fuentes, que indicaron que estaba "muy enfadada" tras ver las informaciones "alarmistas" sobre su estado de salud.

Ante ello, la Fundación publicó este domingo un comunicado en el que pidió que se tenga "la delicadeza de respetar su intimidad" y pidió "a todo el mundo que se calme".

"La señora Bardot quiere tranquilizar a todos los que se preocupan sinceramente por ella. Y les envía este mensaje: 'Os mando besos a todos'", agregó.

Cuando fue ingresada en octubre para una pequeña intervención quirúrgica, un célebre creador de contenidos en redes sociales llegó incluso a asegurar que había fallecido, antes de rectificar y pedir disculpas.

"No sé quien es el imbécil que ha lanzado esa 'fake news' sobre mi desaparición, pero que sepan que estoy bien y no tengo previsto abandonar", aseguró entonces Bardot en un mensaje en redes sociales.

Según la prensa local, la actriz fue ingresada en Tulón, en el sureste de Francia.

Era la segunda vez que ingresaba en pocas semanas, lo que hizo saltar las alarmas sobre su estado de salud.

Pero según las fuentes de la Fundación, no permaneció mucho tiempo en el centro hospitalario y se trasladó a un centro de recuperación del que espera salir próximamente para trasladarse a su residencia de La Madrague, cerca de Saint-Tropez, en la Costa Azul francesa.

Bardot, que abandonó el cine en los años 70, se ha dedicado posteriormente a la causa de la defensa de los animales, para la que creó una fundación que lleva su nombre.

Figura controvertida de la escena francesa, casi ausente de los medios, a los que otorga pocas entrevistas, Brigitte Bardot ha sido duramente criticada por su cercanía con la extrema derecha.