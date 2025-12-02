El Imserso abre diálogo con las agencias, que trasladan sus preocupaciones sobre el actual programa de turismo

Las asociaciones de agencias de viajes Fetave y UNAV han trasladado sus preocupaciones al Imserso sobre el actual programa de turismo tras una reunión de trabajo reciente con la dirección general del organismo público, destacando la aplicación incorrecta del cobro del suplemento de 100 euros por segundos viajes a los usuarios, según un comunicado conjunto.

Sobre esta incidencia, UNAV ha confirmado a Europa Press que se han producido casos en los que el sistema aplicaba el suplemento de manera incorrecta, provocando conflictos con los clientes, quienes en muchos casos atribuían el error a la agencia. Sin embargo, en las últimas semanas el problema ha desaparecido casi por completo.

Para Fetave y UNAV, esta apertura de diálogo con la entidad, que era su demanda más importante, se considera "fundamental" para impulsar la mejora del programa, resolver incidencias con "mayor agilidad" y evitar que "la imagen de las agencias se vea perjudicada".

"Queremos agradecer al Imserso su receptividad, voluntad de escucha y predisposición al diálogo, subrayando además que el encuentro se haya producido apenas dos meses después del inicio de su comercialización, algo que supone una noticia muy positiva y una mejora sustancial respecto a años anteriores", han celebrado tanto el presidente de UNAV, José Luis Méndez, como su homólogo en Fetave, César Gutiérrez.

Además, ambas asociaciones también han ofrecido una vez más su plena disposición a seguir colaborando con el Imserso para que el programa siga cumpliendo con éxito sus fines, en beneficio de los usuarios, del sector turístico y de los destinos participantes.

Por último, tanto UNAV como Fetave han valorado la importancia del programa de turismo por ser una herramienta de cohesión y dinamización económica en temporada baja, cumpliendo una función "clave" para el empleo y economía de "numerosos destinos turísticos", además de garantizar el acceso al turismo a precios asequibles.