Aún con el auge de las plataformas, la televisión en abierto sigue siendo la preferida por las personas mayores

El auge de los servicios de vídeo bajo demanda es cada vez mayor, unas plataformas online como Atresplayer, Disney Plus, Netflix, Amazon Prime Video o HBO Max que cada vez tienen más peso en el sector audiovisual. Sin embargo, la televisión en abierto sigue siendo la opción elegida por muchos y así lo demuestra el último Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), correspondiente al segundo trimestre de 2025.

Según el informe, que analiza la forma en la que los españoles consumimos contenidos, mientras que el 34,6 % de los hogares españoles utilizan una única plataforma de streaming, esta cifra llega al 20,4 % si hablamos de aquellos hogares que utilizan cuatro plataformas o más.

Además, un 63,1 % de hogares españoles utilizó plataformas de pago para ver contenidos audiovisuales online, con un consumo medio de 0,9 horas al día en días laborables. Los mayores de 65 años pasaron una media de 0,5 horas diarias viendo contenido en este tipo de plataformas.

Siguiendo esta línea, Netflix es la plataforma de vídeo bajo demanda que más ven los españoles, con un 44,6 % de hogares que la utilizan, seguida de Amazon Prime Video con un 19,7 %.

Se trata de unas cifra que chocan frente a otro dato: los españoles consumimos contenido audiovisual a través de la televisión en abierto una media de 2 horas al día, siendo las personas mayores los que más tiempo invierten en ella.

Las personas de 65 años o más dedican una media de 3,3 horas al día viendo la televisión en abierto durante los días laborables, una cifra que crece hasta las 3,4 horas de media en el caso de los fines de semana y festivos. Se trata de la franja de edad que más consume televisión en abierto, seguida de las personas de entre 50 y 64 años, con una media de 2,3 horas al día.

Mientras los mayores se aferran a la TDT, los más jóvenes prefieren las plataformas de intercambio de vídeo como YouTube, Twitch o TikTok, invirtiendo en ellas una media de 1,5 horas al día. Por su parte, las personas de entre 25 y 34 años se mantienen en equilibrio entre la televisión en abierto y los servicios de vídeo bajo demanda, pasando una media de 1,3 horas al día en cada uno.