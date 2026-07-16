Trucos para ahorrar en la factura de la luz, la calefacción y el agua

1. Conoce tu consumo y ajusta la tarifa

El primer paso para ahorrar es entender cómo es nuestro consumo y qué condiciones tiene la tarifa contratada. Los precios pueden variar mucho según se esté en el mercado regulado o en el libre, y también según la franja horaria: las tarifas con discriminación horaria distinguen habitualmente entre horas punta (de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00), horas llano (de 08:00 a 10:00, de 14:00 a 18:00 y de 22:00 a 00:00) y horas valle (de 00:00 a 08:00), estas últimas mucho más baratas.

La potencia contratada también influye directamente en la factura: cuanto más alta sea, más se paga cada mes, por lo que conviene revisar si se ajusta al uso real del hogar. Para encontrar la mejor oferta, se puede recurrir a comparadores de precios como los que ofrecen la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y valorar si compensa cambiar de comercializadora o contratar luz y gas de forma conjunta, una opción que en algunos casos permite obtener descuentos adicionales.

2. Evita las pérdidas de calor en casa

Antes de subir la calefacción, conviene revisar que no se está perdiendo energía innecesariamente. Comprobar el sellado de persianas y ventanas, cambiar los burletes que aíslan puertas y ventanas, cerrar las cortinas antes de que anochezca -un gesto que puede reducir la pérdida de calor hasta en un 15%- y asegurarse de que los radiadores funcionan correctamente son medidas sencillas con un impacto notable. Vestir de forma adecuada dentro de casa, con ropa más abrigada en invierno y más fresca en verano, también ayuda a reducir la dependencia de la calefacción y el aire acondicionado.

3. Revisa la caldera y los radiadores

Mantener en buen estado la caldera y la instalación de calefacción es importante tanto por ahorro como por seguridad. Limpiar el polvo de los radiadores, purgarlos al inicio de la temporada para eliminar el aire atrapado, comprobar que no hay fugas y verificar que la presión del sistema es la adecuada mejora considerablemente su eficiencia.

4. Cada grado del termostato cuenta

Regular la temperatura con el termostato tiene un efecto real en el consumo: por cada grado que se sube o baja la calefacción, el gasto de la caldera puede variar entre un 7% y un 9%, de forma que una diferencia de tres grados puede suponer hasta un 20% más en la factura. En el caso del aire acondicionado, mantener el termostato entre 25 y 26 grados resulta más eficiente, y bajar un solo grado puede llegar a suponer hasta 130 euros de ahorro al año. Además, conviene ubicar el termostato en una pared interior, alejado de ventanas, puertas o fuentes de calor, para que no dé lecturas erróneas.

5. Aprovecha al máximo lavadora, lavavajillas y secadora

No poner en marcha estos electrodomésticos hasta que estén completamente cargados es uno de los trucos más sencillos y efectivos para ahorrar. Lavar con agua a 40 grados en lugar de 60 puede suponer hasta un 55% menos de electricidad, y tender la ropa al aire en lugar de usar secadora puede ahorrar hasta 60 euros al año. También es recomendable fijarse en la etiqueta de eficiencia energética antes de comprar cualquier electrodoméstico nuevo.

6. Ilumina con LED y evita el consumo vampiro

Cambiar las bombillas convencionales por LED permite ahorrar entre un 70% y un 80% de consumo respecto a las tradicionales, lo que puede suponer hasta 10 euros de ahorro anual por cada bombilla sustituida, a lo que se suman otros 20 euros más si se apagan las luces que no se están utilizando. También conviene prestar atención al llamado "consumo vampiro": aparatos como cargadores de móvil, televisores en modo de espera o pequeños electrodomésticos enchufados aunque no se estén usando, que pueden suponer entre un 5% y un 8% de la factura anual. Conectar los dispositivos a una regleta inteligente que los apague automáticamente ayuda a evitar este gasto oculto.

7. Cuida la ducha y el uso del agua

Una ducha consume entre dos y cuatro veces menos agua que llenar la bañera, y reducir su duración a menos de cuatro minutos puede suponer hasta 70 euros de ahorro anual. Cerrar el grifo mientras se enjabona o se cepilla los dientes, contar con cisternas de doble descarga y usar el lavavajillas en lugar de fregar a mano -que consume entre 10 y 12 litros por lavado completo- son otras medidas que reducen el gasto de agua sin apenas esfuerzo.

8. Controla el gasto si trabajas desde casa

El teletrabajo ha cambiado el perfil de consumo energético de muchos hogares, que ahora permanecen ocupados durante buena parte del día. Limitar el tiempo de uso de luces, calefacción y dispositivos electrónicos al horario laboral, calentar únicamente la estancia donde se trabaja con un punto de calor individual en lugar de la vivienda entera, y vestir de forma similar a como se haría en la oficina para regular mejor la temperatura corporal son gestos que ayudan a contener la factura.

9. Opciones a más largo plazo

Para quienes puedan asumir una inversión inicial mayor, existen alternativas que multiplican el ahorro a medio plazo. Instalar placas fotovoltaicas permite amortizar la inversión en menos de diez años gracias a las ayudas públicas disponibles, mientras que los sistemas de domótica permiten automatizar el uso de la calefacción, la iluminación o el agua caliente, logrando ahorros de hasta el 50% en el consumo eléctrico. Invertir en un termostato inteligente que ajuste automáticamente la temperatura deseada es otra opción intermedia que combina comodidad y eficiencia.

En definitiva, ahorrar en las facturas de la luz, el gas y el agua no depende de un único gran cambio, sino de la suma de pequeños hábitos: conocer bien la tarifa contratada, evitar pérdidas de energía, aprovechar al máximo los electrodomésticos y ajustar el consumo a las horas más baratas puede traducirse en un ahorro de varios cientos de euros al año sin renunciar al confort del hogar.