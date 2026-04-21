La lectura es capaz de preservar la función cognitiva y prevenir el Alzheimer

La lectura estimula la actividad cerebral y fortalece las conexiones neuronales, por lo que es capaz de preservar la función cognitiva y prevenir enfermedades como el Alzheimer, según la responsable de la Unidad de Atención Diurna de Ace Alzheimer Center Barcelona, América Morera.

Con motivo de La Diada de Sant Jordi y del Día Internacional del Libro, que se celebra el 23 de abril, Ace Alzheimer Center Barcelona ha puesto de relieve la importancia de mantener hábitos de lectura a lo largo de la vida para prevenir el Alzheimer y otras formas de demencia, además de ejercitar la concentración, la atención, la memoria y la capacidad de visualización.

Según las estimaciones de Alzheimer Europe, en el año 2050, cerca de 1,7 millones de personas en España sufrirán algún tipo de demencia, lo que representaría casi el 4 por ciento de la población, más del doble del porcentaje registrado en el año 2018 (1,83 por ciento).

La relación entre la lectura y la protección ante el deterioro cognitivo "está ampliamente reconocida", por lo que es "muy importante" fomentar este hábito desde la infancia y mantenerlo a lo largo de toda la vida.

Además, la lectura reduce el estrés, que da origen a dolencias neurológicas como las cefaleas, y permite desarrollar buenas rutinas de higiene del sueño cuando se practica antes de dormir.

El cerebro, para mejorar sus funciones e incrementar la rapidez de respuesta, necesita mantenerse activo y que lo ejerciten. En este sentido, una de las mayores aportaciones que brinda la lectura es que ayuda a incrementar la reserva cognitiva, un "concepto clave" que explica cómo el cerebro es capaz de compensar y tolerar mejor los cambios provocados por determinadas patologías, haciendo posible que las personas "conserven sus habilidades cognitivas a pesar de las alteraciones cerebrales asociadas a la edad o a enfermedades neurodegenerativas".

Estimular el cerebro y mantener la mente activa

El nivel educacional, el estilo de vida, la interacción social y las actividades de ocio que estimulan la mente también son, según la especialista, factores que incrementan esta reserva y que proporcionan una protección más elevada ante el deterioro cognitivo.

En este sentido, mantener la mente activa a lo largo de la vida y estimular el cerebro de manera continuada puede ayudar a reforzar las conexiones neuronales y a "preservar mejor las funciones cognitivas y habilidades funcionales durante más tiempo".

Los expertos de Ace, por ello, recomiendan continuar aprendiendo para estimular el cerebro y favorecer la plasticidad neuronal. Asimismo, mantener actividad social y relacionarse con el resto ayuda a estar cognitivamente activo y refuerza capacidades como el lenguaje, las habilidades sociales o la memoria, y mantiene un correcto estado de ánimo. Las actividades de ocio como los juegos de mesa, las cartas o los sudokus, también permiten ejercitar capacidades como la organización, la planificación o la toma de decisiones.

La lectura, además de ayudar en la prevención del Alzheimer, también es útil en el tratamiento y en la mejora de la calidad de vida de las personas que conviven con la enfermedad.

Al mismo tiempo, América Morera ha aconsejado fomentar el hábito de leer en voz alta con los pacientes. "Cuando la lectura se adapta a los intereses y necesidades de cada paciente, se convierte en una herramienta aún más efectiva y significativa, capaz de estimular la memoria y conectar con sus emociones vividas", ha concluido.