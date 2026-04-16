SOCIEDAD
Supermercados más inclusivos para personas mayores
Con la idea de ofrecer un mejor servicio a personas mayores y evitar el edadismo en las tiendas un empresa de supermercados ha comenzado a formar a sus trabajadores en este aspecto.
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Aunque hacer la compra puede ser una tarea a priori sencilla, pueden darse numerosas situaciones a las que una persona mayor se enfrenta en esta tarea cotidiana. Con la intención de dar el mejor servicio posible a este colectivo la empresa de supermercados Vegalsa-Eroski y Cruz Roja se han aliado para adaptar el Decálogo de Buenas Prácticas de Atención a Personas Mayores en un entorno comercial.
Aunque todo empezó en Galicia, donde ya se han aplicado en al menos 92 supermercados de esta empresa, ahora el programa se extienda a Castilla y León. Asturias también se ha unido a esta iniciativa.
"Gracias a estos talleres, estamos fortaleciendo la atención a clientes de 65 años o más acompañados de Cruz Roja, una entidad que conoce profundamente las necesidades del colectivo". Destacaba Marta Santos representante del área de Cliente de Vegalsa-Eroski.
Para estos talleres formativos se han utilizado trajes adaptados para que el personal experimente de primera mano las principales patologías asociadas al envejecimiento.
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"Los supermercados de proximidad son espacios esenciales en la vida cotidiana de muchas personas mayores. Por eso, promover una atención libre de edadismo y formar a los equipos desde la experiencia directa es fundamental para contribuir a una sociedad más inclusiva. Este programa contribuye además a impulsar entornos comunitarios accesibles y amigables para las personas mayores con patologías" Señalaba por su parte Trini de Lorenzo Otero de la Unidad de Innovación de Cruz Roja en Galicia.
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