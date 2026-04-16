Supermercados más inclusivos para personas mayores

Aunque hacer la compra puede ser una tarea a priori sencilla, pueden darse numerosas situaciones a las que una persona mayor se enfrenta en esta tarea cotidiana. Con la intención de dar el mejor servicio posible a este colectivo la empresa de supermercados Vegalsa-Eroski y Cruz Roja se han aliado para adaptar el Decálogo de Buenas Prácticas de Atención a Personas Mayores en un entorno comercial.

Aunque todo empezó en Galicia, donde ya se han aplicado en al menos 92 supermercados de esta empresa, ahora el programa se extienda a Castilla y León. Asturias también se ha unido a esta iniciativa.

"Gracias a estos talleres, estamos fortaleciendo la atención a clientes de 65 años o más acompañados de Cruz Roja, una entidad que conoce profundamente las necesidades del colectivo". Destacaba Marta Santos representante del área de Cliente de Vegalsa-Eroski.

Supermercado A Coruña | Antena 3 Galicia

Para estos talleres formativos se han utilizado trajes adaptados para que el personal experimente de primera mano las principales patologías asociadas al envejecimiento.

"Los supermercados de proximidad son espacios esenciales en la vida cotidiana de muchas personas mayores. Por eso, promover una atención libre de edadismo y formar a los equipos desde la experiencia directa es fundamental para contribuir a una sociedad más inclusiva. Este programa contribuye además a impulsar entornos comunitarios accesibles y amigables para las personas mayores con patologías" Señalaba por su parte Trini de Lorenzo Otero de la Unidad de Innovación de Cruz Roja en Galicia.