Sergio Dalma presenta nuevo disco y gira: Ritorno a via Dalma

El cantante Sergio Dalma ha presentado este lunes su trabajo número veintitrés, Ritorno a via Dalma con el que regresa a los escenarios con una gira que comenzará el 14 de marzo de 2026 en San Sebastián, recorrerá más de 20 ciudades españolas y terminará en 21 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid.

En esta nueva gira, la voz de Sergio Dalma (Sabadell, Barcelona, 1964) vuelve a Italia una vez más, homenajeando la música de algunos de los autores italianos con más recorrido en España, según ha informado en un comunicado su productora.

Se cumplen quince años de la publicación de Vía Dalma, "el álbum con el que el cantante interpretó en español algunas de las grandes canciones italianas" y en este nuevo proyecto, Dalma reúne a varias generaciones de autores italianos, a través de diversas décadas, géneros y estilos.

Prueba de este eclecticismo son los dos primeros adelantos: Entre tú y mil mares, canción compuesta por Biagio Antonacci y publicada por Laura Pausini en el año 2000 o Parole, Parole, el homenaje de Sergio Dalma a Mina, una de las artistas italianas fundamentales.

Sergio Dalma ha anunciado las primeras 22 fechas de su próxima gira Ritorno a via Dalma', que arrancará el 14 marzo de 2026 con un primer concierto en San Sebastián y concluirá en el Movistar Arena de Madrid el 21 de febrero de 2027.

Además de estas dos concierto, Dalma, estará el 21 de marzo de 2026 en Esparreguera (Barcelona); 26 marzo en Las Palmas de Gran Canaria; el 11 abril en Salamanca; el 18 abril en Cervera (Lérida) y el 25 abril en Tarragona.

El 9 mayo de 2026 llegará a Pamplona; el 30 mayo Murcia; el 13 junio actuará en Córdoba y el 20 junio en Palma de Mallorca.

Continuará el 18 de julio 2026 en Jerez de la Frontera; el 30 agosto en Albacete; el 18 septiembre en Granada; 11 octubre en Zaragoza; 17 octubre en Vitoria; 12 de diciembre en Bilbao; 19 diciembre en Logroño

Además, en enero del 2027 actuará el 16 en Valencia; el 23 en A Coruña y el 30 en Barcelona.