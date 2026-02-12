Homenajean a las personas mayores en Tenerife por transmitir la cultura del Carnaval

Numerosas ciudades de España se encuentran celebrando o preparando el carnaval, uno de los más conocidos es sin duda el Carnaval de Tenerife, que se encuentra en pleno apogeo.

El carnaval es una fiesta para todos y para todas las edades, y muestra de ellos es que es una fiesta que sigue pasando de generación en generación por este motivo, el Cabildo de Tenerife ha querido tener un reconocimiento con las personas mayores que han contribuido a seguir preservando el Carnaval de Tenerife.

La presidenta y el vicepresidente del Cabildo, Rosa Dávila y Lope Afonso, y la consejera de Acción Social, Águeda Fumero, han premiado con el galardón Guardianes del Carnaval a aquellas personas que y organizaciones "cuya trayectoria ha ayudado a transmitir una de las principales señas de identidad insular".

La presidenta del Cabildo, rosa Dávila, destacaba en el acto de entrega que estos carnavaleros senior "son el alma, el impulso y la memoria del Carnaval en sus respectivas localidades, y que contribuyen a la fiesta desde múltiples ámbitos como el diseño, la música, la coreografía, la creación artística, la organización, el escenario o incluso desde el anonimato de los talleres, siempre con la convicción de mantener vivo el espíritu del Carnaval". Tal y como recogía el Diario de Tenerife.

Señalan que con este reconocimiento se quiere poner en valor el papel fundamental de las personas mayores como "transmisoras de la cultura popular y como protagonistas activos de la vida social insular reafirmando su compromiso con un modelo de envejecimiento participativo, inclusivo y conectado con la comunidad".