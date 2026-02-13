¿Por qué es tradición que los novios lleven el anillo en el dedo anular?

Una tradición que ha llegado hasta nuestros días es la de usar una pareja de anillos para confirmar la unión matrimonial entre dos personas. Aunque se desconoce su origen exacto, parece que comenzó durante la Edad Media, como se puede apreciar en algunos escritos, como el de Henry Swinburne en A Treatise of Espousal or Matrimonial Contracts (1686), o en numerosas obras de arte. Un ejemplo es el cuadro que representa a los recién casados Micer Marsilio Cassotti y su esposa Faustina, pintado por el veneciano Lorenzo Lotto en 1523, donde ya se les ve intercambiando anillos. Esta obra puede contemplarse en el Museo del Prado, en Madrid.

Micer Marsilio Cassotti y su esposa Faustina de Lorenzo Lotto 1523 | Dominio Público

La tradición de usar el anillo de compromiso y el de matrimonio en el cuarto dedo de la mano se relaciona con la creencia en la vena amoris o vena del amor. Antiguamente se pensaba que una vena unía directamente el dedo anular de la mano izquierda con el corazón. Se cree que esta idea podría remontarse incluso al antiguo Egipto. De hecho, en la obra de Swinburne se hace referencia a esta creencia.

Eran épocas en las que se conocía muy poco sobre el cuerpo humano. Hoy sabemos que, debido al funcionamiento del sistema circulatorio, todas las venas están conectadas de alguna forma con el corazón, por lo que no existe una vena específica que una directamente el anular con este órgano.

¿Por qué también se usa en la mano derecha?

Aunque en algunos países, sobre todo anglosajones, todavía se mantiene la tradición de llevar el anillo de casado en la mano izquierda, en muchas regiones se trasladó a la derecha. El motivo de este cambio fue principalmente religioso, ya que la derecha se asociaba con la rectitud y lo correcto. Además, durante la Inquisición, todo lo relacionado con el lado izquierdo se vinculaba simbólicamente con lo maligno.

En España, en la mayoría de las regiones, los matrimonios llevan el anillo en la mano derecha, con excepción de Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde se conserva la tradición de usarlo en la izquierda. España no es el único país con esta costumbre: Alemania, Rusia, Austria y Noruega también lo llevan en la derecha, mientras que Estados Unidos, Francia o Italia mantienen la alianza en la izquierda.

En definitiva, se trata de una tradición con cientos de años de historia que ha perdurado hasta nuestros días.