Sole Giménez presenta Ser humano, el primer adelanto de su nuevo proyecto

La cantante y compositora Sole Giménez ha anunciado este viernes el lanzamiento de Ser humano, una canción que habla de lo que nos une como especie y que supone el primer adelanto de su nuevo trabajo, que está previsto que se publique en primavera.

Tras la publicación de su último disco, ¡Celebración!, grabado en directo en el Palau de les Arts de València y con el que celebró 40 años de trayectoria musical, la artista regresa con una canción inédita que pone el foco en la esencia del ser humano, ha informado la promotora en un comunicado.

Escrita por Pedro Guerra y compuesta y producida por Pablo Cebrián, Ser humano es un tema que invita a la reflexión en un mundo cada vez más acelerado y deshumanizado, una canción que reivindica aquello que nos une como especie: la empatía, la sensibilidad, la capacidad de amar, de cuidar y de construir juntos.

Giménez ha afirmado que la primera vez que escuchó la canción se emocionó profundamente. "Sentí que era una canción necesaria, sobre todo en estos tiempos, porque pone en valor la dignidad del ser humano, aquello que nos distingue en positivo, que nos iguala y nos une", ha destacado.

"Tenemos tanto de bueno que es triste ver que se nos olvida y nos distanciamos cuando realmente estamos hechos para compartir, para dar lo mejor de nosotros mismos, pues es ahí donde de verdad brilla nuestra humanidad. Darle voz y que sea la primera canción que presentamos de este nuevo disco me hace inmensamente feliz", ha apuntado.

El videoclip de la canción, rodado en la sierra de Madrid bajo la dirección de David Labajos, convierte el paisaje en un escenario de gran fuerza visual que combina naturaleza y simbolismo para subrayar el carácter reflexivo de la canción.

Este primer adelanto marca el inicio de una nueva etapa artística para Sole Giménez, un proyecto de canciones inéditas que verá la luz en primavera y que promete seguir profundizando en la emoción, la honestidad y la conexión con el público que siempre han definido su carrera, según señala la promotora.

Además, este nuevo trabajo irá acompañado de una extensa gira que recorrerá las principales capitales españolas, con València como primera fecha confirmada, en el Palau de Les Arts, el próximo 5 de julio.