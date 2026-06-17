La OCU advierte de falta de personal y atención psicológica en las residencias de mayores

Para la encuesta, la OCU ha preguntado a una muestra representativa de familiares cercanos al ingresado por su satisfacción con los servicios ofrecidos, y los resultados dan a las residencias privadas una valoración ligeramente superior (69 sobre 100), aunque tampoco con mucha diferencia con las concertadas y las públicas (un 67 y 65 sobre 100 respectivamente).

La escasez de personal durante la noche y en festivos o fines de semana figuran como principales problemas y eso, según los familiares, se traduce en falta de atención sobre la salud del residente, falta de ayuda para asesarse o comer, fallos de seguridad y conflictos personales entre los residentes.

La falta de ayuda psicológica es otro problema común ya que el 36 % de los mayores no dispone de un psicólogo ni siquiera una vez por semana, y también lo es el sobrecoste de los servicios extra (podólogo, fisioterapeuta, peluquería), que suponen otros 110 euros de media sobre la cuota mensual, con lo que se encarece más la factura.

La cuota mensual: de 1.188 euros a 2.040 de media

La cuota mensual de las residencias, además, no es baja: unos 2.040 euros al mes para las residencias privadas, casi el doble que para una pública (1.188 euros al mes), pero no mucho más que las concertadas (1.689 euros al mes).

No obstante, las concertadas reciben financiación pública para algunas plazas y el residente solo paga un porcentaje de su pensión según sus ingresos, lo mismo que en las residencias públicas.

La mitad de las personas contestan que los ingresos regulares de los residentes no bastan para afrontar las cuotas y deben completarlas con los ahorros o con ayudas de familiares, y por ello el precio sin duda condiciona la elección del centro, aunque también la proximidad al domicilio familiar. Es incluso más importante para los encuestados.

La distancia media es amplia ya que es de unos diez kilómetros, lo que, según la OCU, apunta a una escasez de plazas, al menos para entrar en una residencia pública, donde el tiempo media de espera es de unos 225 días de media, es decir más de siete meses, y 162 días para una residencia concertada.

Esta situación obliga a las familias que no pueden afrontar el coste temporal de una residencia privada a atender personalmente a sus mayores dependientes en su propia casa durante todo el día.

Y el perfil del residente es el de una persona que ingresa con 83 años por un problema de salud, principalmente una discapacidad física (53 %), un deterioro cognitivo leve (43 %), demencia (33 %), depresión (29 %) y alzheimer (27 %). Los residentes que fallecieron allí, lo hicieron casi cuatro años después de su ingreso.

Las residencias con mejor nota, en Comunidad Valenciana

También la encuesta revela diferencias regionales: las mejores notas se concentran en la Comunidad Valenciana, y las peores, en la Comunidad de Madrid.

Ante estos datos, OCU urge a la administraciones locales y autonómicas a incrementar la oferta de residencias, pero también a aumentar las inspecciones para garantizar la calidad del servicio, y especialmente en las dos comunidades autónomas donde se han registrado los peores resultados en satisfacción, Madrid y Cataluña, siete puntos por debajo de los que obtienen otras regiones como la Comunidad Valenciana, Andalucía y Galicia.