Fallece Yayoi Kusama, la reina de los lunares del arte contemporáneo

La artista japonesa Yayoi Kusama, conocida por sus coloridos diseños de lunares y patrones repetitivos, falleció este mes a los 97 años, según una publicación en su página web este jueves.

La artista murió el 14 de agosto en un hospital de Tokio, detalló la publicación, que no da más información sobre las causas del fallecimiento. Según el comunicado, Kusama siguió pintando hasta sus últimos días, sin abandonar nunca el pincel, y continuó explorando temas como el amor eterno y el alma inmortal.

La japonesa, figura clave de la psicodelia, fue una de las artistas más relevantes del último siglo. Expuso en museos de todo el mundo y recibió multitud de galardones, como la Orden de las Artes y las Letras de Japón o la Orden de Cultura japonesa. En 2006 se convirtió en la primera mujer en obtener el Praemium Imperiale de la Asociación de Arte de Japón, uno de los premios internacionales de arte más prestigiosos del mundo.

Nacida en la ciudad de Matsumoto el 22 de marzo de 1929, Kusama comenzó a pintar en torno a los diez años, usando como motivo la repetición obsesiva de lunares y patrones como redes y arcos, que plasmó en acuarelas, pastel y óleos. En 1990 se internó voluntariamente en una institución mental, desde donde siguió produciendo obras en diversos formatos. Su página web la describe como una artista de vanguardia pionera, cuya trayectoria abarcó las artes visuales, la representación, la ficción y la poesía a lo largo de una vida dedicada por entero a la creación.

Seguidores despiden a la artista en su museo de Tokio

El museo que fundó, que lleva su nombre, tiene las entradas agotadas hasta el 30 de agosto, cuando termina la exposición 'Kusama's Pop'. Hasta la galería ubicada en Shinjuku se acercaron seguidores de la artista, tanto locales como extranjeros, recién enterados de la noticia de su fallecimiento.

La española Ágata Martín, que visitó el museo en el último día de un viaje por Japón junto a su familia, contó a EFE que ya tenían las entradas desde hacía días y que todo fue una casualidad. Su hermana Aitana, que aseguró haber conocido la obra de Kusama a través de su madre, describió la visita como una experiencia bonita y diferente.

Por su parte, Hibiki Karasowa acudió al museo junto a su pareja, quien vestía unos pantalones negros con lunares y se declara fan de la artista. Ambos habían visitado el verano pasado la isla de Naoshima, conocida por las esculturas monumentales de calabazas de colores con patrones de lunares creadas por Kusama.