El llamamiento de la actriz Assumpta Serna para que se reconozca legalmente a los hijos que cuidan de sus padres

La actriz Assumpta Serna denuncia en sus redes sociales las numerosas trabas burocráticas y tecnológicas que se encuentran las personas mayores y todas aquellas personas que se encargan de cuidarlas.

El último de esos ejemplos es el cambio en el sistema de acceso al portal de la sanidad pública catalana. "No queremos cometer fraude, pero millones de personas que cuidamos de nuestra madre o nuestro padre hemos entrado en su historial médico con su certificado. No para suplantar su identidad, sino para pedir una cita o consultar unos análisis. El sistema sólo nos da dos opciones: entrar con su identidad o no poder ayudarles. Funcionó hasta que caducó el certificado, se perdió el móvil o, como está ocurriendo ahora en Cataluña, eliminaron la contraseña", denuncia Serna en sus redes.

"Quedó claro que nunca existió un lugar legal para quienes cuidamos. Esta semana, Cataluña cambia La Meva Salut. Desde septiembre ya no se pueden crear nuevas contraseñas. Y en miles de familias quien gestiona la sanidad no es la madre de 85 o 90 años, es su hija o su hijo", ha denunciado Assumpta Serna.

"El problema no es que las personas mayores no sepan usar un móvil. Es que cada nuevo paso digital las deja un poco más fuera y hace más difícil cuidar de ellas".

Un problema a nivel nacional

Pero el problema no se circunscribe sólo a Cataluña. La actriz expone en su vídeo las numerosas diferencias que existen entre las distintas comunidades autónomas. "Madrid y Valencia tienen perfiles de cuidador; Murcia utiliza la figura de la representación; el País Vasco tiene la persona autorizada; Andalucía un código, y Canarias exige, además, un poder notarial en papel".

Lo cierto es que, como denuncia Serna, "si yo soy la hija que cuida de su madre, el sistema sigue sin reconocerme como su cuidadora y esta es la parte más cruel; porque demasiadas veces la única vía legal parece ser declarar a tu propia madre que es incapaz de gestionar sus asuntos y a nuestros mayores, eso les afecta".