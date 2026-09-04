La hormona que podría combatir la ‘niebla mental’ durante la menopausia

Un nuevo estudio de la Universidad de California en Los Ángeles (EEUU) sugiere que un tratamiento hormonal con estrógenos, que combina estriol y progesterona, podría ayudar a aliviar las dificultades para concentrarse y la lentitud del pensamiento asociadas a la menopausia, un conjunto de síntomas que a menudo se describe como niebla mental y para el que actualmente no existe ningún tratamiento aprobado en Estados Unidos.

El trabajo, publicado en la revista 'Scientific Reports', de 'Nature Portfolio', es una serie de casos observacional en la que participaron 20 mujeres menopáusicas, con una edad media de 53 años. Las participantes se sometieron a una evaluación inicial de sus síntomas cognitivos antes del tratamiento y posteriormente recibieron durante 12 meses un régimen personalizado de estriol y progesterona.

El estriol es una forma natural de estrógeno que se produce durante el embarazo y que se ha utilizado en Europa y Asia para tratar otros síntomas de la menopausia, como los sofocos y los síntomas genitourinarios. El estriol se diferencia del estradiol, la hormona estrogénica más utilizada en Estados Unidos, en que se une principalmente a un receptor de estrógeno diferente en el cerebro. Investigaciones anteriores han demostrado que el estriol podría desempeñar un papel en la protección de las células cerebrales y en la reducción de la atrofia cerebral en el hipocampo, una región responsable del aprendizaje y la memoria.

Después de los 12 meses de tratamiento, las participantes en el estudio informaron de una reducción significativa de la niebla mental, así como de mejoras en la concentración, la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, la memoria verbal y la capacidad para resolver problemas en comparación con los síntomas que presentaban antes del tratamiento.

"Está bien documentado que los estrógenos desempeñan un papel en la protección del cerebro, pero todavía no existen tratamientos aprobados, con un tipo y una dosis determinados, dirigidos específicamente a los síntomas cognitivos que experimentan tantas mujeres durante la menopausia", ha afirmado la autora principal del estudio, Rhonda Voskuhl, neuróloga y miembro del Comprehensive Menopause Center de UCLA Health. "A menudo se dice a las mujeres que simplemente tienen que convivir con la niebla mental, cuando en realidad existe una base neurocientífica para estos síntomas y, potencialmente, una forma de abordarlos. Esta brecha en la atención fue lo que nos motivó a estudiar más detenidamente el estriol", ha añadido la investigadora.

Mejoró el rendimiento cognitivo en ratonas

Para comprender mejor cómo podría funcionar el tratamiento hormonal, el equipo también estudió el tratamiento con estriol en ratonas adultas. El estriol redujo los marcadores de alteraciones cerebrales en el hipocampo, la región del cerebro responsable del aprendizaje y la memoria, y mejoró el rendimiento cognitivo de los animales, incluida la memoria de trabajo y la memoria espacial.

Los autores del estudio advierten de que se trata de una serie de casos pequeña y preliminar, sin grupo placebo ni asignación aleatoria, por lo que los resultados podrían no ser generalizables a poblaciones más amplias.

Ahora son necesarios ensayos clínicos de mayor tamaño y controlados con placebo, que incluyan técnicas de imagen cerebral y pruebas cognitivas estandarizadas, para confirmar estos resultados prometedores sobre los síntomas cognitivos.