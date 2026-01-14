José Sacristán homenajea a Fernán-Gómez con El hijo de la cómica

José Sacristán será el encargado de estrenar la programación de este año del Auditorio El Batel. Será este jueves 15 de enero, a las 20.30 horas, con El Hijo de la cómica, un homenaje a Fernando Fernán-Gómez.

La obra está basada en El tiempo amarillo, el libro con las memorias de Fernando Fernán Gómez, al que rinde homenaje en la función, por la amistad y la admiración que le procesaba. "Si el escritor Delibes me enseñó a mirar, el cómico Fernán-Gómez, a escuchar. Durante unos cuantos años tuve el privilegio de estar cerca de él y escucharle. Escucharle, entre otras, la historia de Fernanda López, la rubia, su bisabuela, de la que heredó el color de pelo y que era de Valdelaguna, un pueblo al lado de Chinchón, el mío. Y de Carolina Gómez, costurera, la abuela que cuidó de su infancia como Natividad López, sus labores, cuidó de la mía", ha explicado José Sacristán sobre esta propuesta que el veterano actor dirige y protagoniza.

"También, a través de la de Fernando, se me antojaban las voces de su abuela y de la mía, la lejana de Carola, su madre, la de María, la criada analfabeta aficionada a la poesía, la de Florentina y el joder que piernas de su novio. Confío en que me escuchéis con la misma o parecida emoción con la que yo le escuchaba a él", ha afirmado Sacristán.

Además de Sacristán, la nueva temporada teatral municipal en el auditorio El Batel contará hasta el próximo mes de mayo con intérpretes como Lola Herrera, Lluis Homar o Paloma San Basilio, entre otros.

Las entradas ya están a la venta en la web www.auditorioelbatel.es y en la taquilla del espacio cultural. Toda la programación cultural que se desarrolla en el municipio está disponible en la web www.cultura.cartagena.es y en el apartado Agenda Ciudad de la web municipal www.cartagena.es.

La obra también podrá verse en el Teatro Bellas Artes de Madrid a partir del 29 de abril y hasta el 28 de junio.