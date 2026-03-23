El Hospital de Torrejón estrena una Escuela de Longevidad Saludable para mayores de 70 años

El Hospital público Universitario de Torrejón estrena una Escuela de Longevidad Saludable para pacientes mayores de 70 años, cuya primera sesión tendrá lugar el próximo 9 de abril.

Puesta en marcha por el Equipo de Atención a la Fragilidad, la escuela es gratuita y está diseñada para pacientes mayores de 70 años, que han tenido un ingreso o intervención quirúrgica reciente y que pueden estar en riesgo de perder su autonomía, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La iniciativa se enmarca dentro del Plan de Atención Integral a la Fragilidad y Promoción de la Longevidad Saludable en Personas Mayores de la Comunidad de Madrid, un proyecto educativo y formativo que busca ofrecer a las personas mayores y a sus acompañantes herramientas prácticas para envejecer con autonomía y bienestar.

Así, el enfoque de las sesiones es "vivencial, positivo y motivador" y tienen como objetivo prevenir la dependencia que se puede producir tras una intervención médica en personas mayores de 70. Se intentará combatir esa vulnerabilidad, que se puede producir en las etapas de recuperación posteriores.

De esta forma, los especialistas explicarán cómo fortalecer el cuerpo y la mente para vivir mejor a través de la estimulación cognitiva y la actividad mental, proporcionando estrategias para combatir la soledad y la tristeza, ofreciendo consejos para mejorar la alimentación y dando las claves para cuidar la mente y las emociones.

"Creo que es relevante darnos cuenta de que, para mantenernos en un buen estado de salud, son importantes las acciones que realizamos en nuestro día a día. Aprender a cuidarnos sería uno de los principales beneficios, pero además la escuela es una gran oportunidad para compartir", ha explicado la doctora Amaya Palomo, médico especialista en geriatría de la Unidad de Hospitalización a Domicilio y directora de la Escuela de Longevidad Saludable.

"La escuela busca así ser punto de encuentro en el que expresar dificultades y en el que ayudar a los asistentes a mantenerse activos, animados y si puedes ser, más felices", ha añadido la experta.