Cuál es la diferencia de edad perfecta en una pareja para que esta sea más duradera

En el ámbito de las relaciones sentimentales, la diferencia de edad continúa siendo uno de los temas que más recelos y prejuicios genera. Según un estudio de la BBC, un 8% de las parejas de los países occidentales tienen una diferencia de edad de 10 años o más. Esto crea el eterno debate sobre si realmente importan los años que separan a dos personas en una relación.

Un estudio reciente de la Universidad Emory, en Atlanta, llevado a cabo por los profesores Andrew Francis, Hugo Mialon y Randal Olsen, revela la diferencia de edad ideal en una pareja para que esta tenga más posibilidades de ser duradera. Para llegar a la conclusión han analizado a 3.000 parejas estadounidenses y han observado como influye la brecha generacional en la estabilidad de la relación.

Tras el estudio se llegó a la conclusión de que las parejas con mayores posibilidades de perdurar en el tiempo son aquellas cuya diferencia de edad es de 1 año, con un riesgo de divorcio del 3%. A esta le sigue la diferencia de 5 años, cuya tasa de divorcio es del 28%. Aquellas relaciones con 10 años o más de diferencia poseen un 39% de probabilidad de separación. Y a partir de 20 años o más, esta tasa de separación aumenta exponencialmente, viéndose las probabilidades de ruptura en un 95%.

Estos resultados tienen sentido, ya que la sintonía vital entre las dos personas es de gran importancia, ya que favorece la comprensión mutua y la resolución de conflictos, además de fortalecer el vínculo emocional entre los dos. Así, dos personas cuya diferencia de edad es de un año, suelen encontrarse en momentos de la vida muy similares, haciendo mucho más sencillo el entendimiento de los problemas y emociones que sufren.

Por el contrario, las parejas cuya diferencia de edad es considerable suelen estar en puntos vitales muy diferentes, con objetivos y expectativas muy alejadas, generando numerosas tensiones. Por ejemplo, con diferencias de edad de más de 10 años se puede dar la situación de que una parte esté enfocada en alcanzar ya la jubilación y descansar mientras que la otra está en su momento laboral más fuerte y activo.

Por ende, a mayor brecha generacional, más riesgo de que la relación no perdure, pero no todo es cuestión de la edad, ya que este no es el único factor existente en una relación. Los investigadores destacan que la estabilidad no solo viene al tener edades similares, sino que factores como una comunicación fluida, apoyo mutuo, valores compartidos... son de gran importancia para que una relación sentimental funcione. Por ello, aunque haya una brecha generacional entre los dos bastante grande, si las dos personas están dispuestas a trabajar en la relación, y tienen las mismas prioridades, los problemas que genera la diferencia de edad pueden ser combatidos.