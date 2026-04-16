Evita por fin las llamadas comerciales: deberán mostrar el prefijo 400 desde octubre

Es una situación muy habitual en el día a día de millones de españoles, sentirse acosado por decenas de llamadas ofreciéndonos todo tipo de ofertas comerciales, principalmente de empresas de telefonía o energía. La imposibilidad de identificar si se trata de una llamada de esta naturaleza impide que podamos evitarlas. Y a pesar de las constantes modificaciones de las leyes para acorralar a las empresas para que sean más transparentes, la situación no ha cambiado sustancialmente. Ahora, en un nuevo intento por acabar de una vez con esa impunidad, el Gobierno de España ha anunciado una nueva medida para poner en evidencia a estas llamadas, con un prefijo obligatorio.

El prefijo 400 será obligatorio

Esta nueva medida, impulsada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, obligará a los operadores de telecomunicaciones a bloquear en un plazo de seis meses cualquier llamada comercial que no provenga de esta numeración específica, facilitando así que los usuarios puedan identificarlas de manera sencilla. Con ello, cuando veamos el nuevo prefijo en la llamada, sabremos automáticamente que se trata de naturaleza comercial, y por tanto podremos decidir si contestar o no.

Estos nuevos números con el código 400 serán unidireccionales, lo que significa que los clientes solo podrán recibir las llamadas, pero no devolverlas. Lo que garantiza una mayor protección al evitar posibles estafas o prácticas fraudulentas derivadas de llamar a números desconocidos. Además, como usuarios tendremos derecho a solicitar al operador la desconexión para dejar de recibir llamadas comerciales a través de este rango de números.

En caso de incumplimiento por parte de las empresas, los consumidores podrán interponer denuncias ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones (OAUT). Aunque esto siempre abre la vía a que las empresas, conocedoras de los cuellos de botella existentes en la administración, sigan campando a sus anchas sin miedo a las consecuencias inmediatas de una multa, que muchas veces compensa pagar.

Además, sabemos que solo una mínima parte de los usuarios reclamarán formalmente. El ministro Óscar López ha enmarcado esta resolución en el cumplimiento de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela y dentro del Plan anti estafas telefónicas del Gobierno, que presume ya de haber conseguido bloquear 192 millones de llamadas y 17 millones de SMS fraudulentos desde marzo del año anterior, aunque no parezcan suficientes para muchos de nosotros.

La normativa regula estrictamente las llamadas de atención al cliente, estableciendo que sólo podrán realizarse desde numeraciones gratuitas (800 y 900), números cortos específicos o números geográficos, quedando prohibido el uso de numeración móvil. Esta nueva normativa entrará en vigor el próximo mes de octubre, por lo que todavía tenemos meses por delante para seguir recibiendo estas llamadas tan molestas en masa. Ojalá funcione y que de una vez por todas podamos identificar las llamadas comerciales de forma fehaciente, y que las empresas no encuentren brechas legales que les permitan seguir acosando a los consumidores indiscriminadamente.