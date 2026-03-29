"Llama a un Boomer": recuperan una cabina de teléfono tradicional para una curiosa iniciativa contra la soledad

Las cabinas de teléfono quedan ya como un vago recuerdo de una tecnología de antaño, de teléfonos con cable, funcionaban con monedas y los más jóvenes ni siquiera las conocen, pero formaron parte de toda una generación. Con esta idea de conectar diferentes generaciones la Universidad de Boston ha puesto en marcha una interesante iniciativa para combatir la soledad no deseada, "Call a Boomer" (Llama a un Boomer) para ello ha colocado una cabina en una de las esquinas del campus. El teléfono conecta directamente con una residencia de Reno en Nevada (a unos 5.000 kilómetros de distancia) de esta forma los estudiantes universitarios pueden conversar si les apetece con cualquier persona mayor que responda al teléfono. En caso de que nadie descuelgue, también pueden dejar un mensaje.

Los universitarios pueden sentirse atraídos por este tipo de teléfono y sobre todo por la iniciativa hablar con desconocidas o simplemente querer participar en este proyecto, que inevitablemente hace un guiño precisamente a la forma de comunicarse que más usaban las personas que ahora están en esa residencia cuando eran más jóvenes.

La idea ha sido impulsada por Matter Neuroscience para combatir la soledad, y no solo en las personas mayores, ya que numerosos estudios señalan que es un mal que también afecta a los más jóvenes. Una conversación y compartir esta misma sensación puede ser una forma bonita de que ambas generaciones tan opuestas se unan.

La experiencia está siendo exitosa y se esta iniciativa también se extenderá hacia otros estados norteamericanos como Texas o California.