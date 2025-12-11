Un estudio revela que los recursos contra la soledad no deseada son poco accesibles e insuficientes para las personas mayores

La Sala Peridis de Fundación Santa María la Real en Madrid ha acogido el evento de presentación de resultados de Perspectivas y buenas prácticas en la intervención social con personas mayores en entidades del tercer sector en España. Este proyecto de investigación identifica las intervenciones más efectivas del tercer sector con personas mayores en ámbitos del envejecimiento activo y ocio saludable, prevención de la soledad no deseada y lucha contra la brecha digital.

El estudio revela que los recursos son poco accesibles y su cobertura resulta insuficiente para cubrir las necesidades de las personas mayores. Además, cabe destacar que los recursos menos conocidos por las personas usuarias encuestadas son los destinados a reducir la brecha digital.

Perspectivas y buenas prácticas en la intervención social con personas mayores en entidades del tercer sector en España es un proyecto desarrollado por el Área de Empleo e Inclusión Social de Fundación Santa María la Real, con la colaboración y financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con cargo a la asignación tributaria del IRPF e Impuesto sobre Sociedades 2024.

Evento presentación Perspectivas y buenas prácticas en intervención social con mayores | Fundación Santa María la Real

Muestra de resultados y debate abierto

Durante el evento se han dado a conocer los resultados de su investigación social, que en este año 2025 ha analizado las intervenciones sociales con personas mayores en España e identificado buenas prácticas.

Además, ha contado con una mesa de debate titulada "Retos y beneficios de la intervención social con mayores", con la participación de agentes clave: Agustín

Martínez, coordinador general de estudios del Imserso; Carla Bonell, responsable SEAM de HelpAge, y Mónica Ramos, coordinadora técnica del Grupo Social UNATE y Fundación PEM. También ha formado parte de esta mesa una persona mayor participante del Programa Salvia, que aportó su experiencia tras su paso por el itinerario.

Principales hallazgos

La investigación social realizada por Fundación Santa María la Real ha permitido identificar necesidades, buenas prácticas y posibles soluciones en la intervención social con personas mayores en tres líneas específicas: envejecimiento activo y saludable, brecha digital y soledad no deseada.

El mapeo de recursos dirigidos a población mayor en España realizado durante el proyecto, desvela que: 3 de cada 5 recursos son ejecutados por entidades del Tercer Sector; sin embargo, un 8% de los proyectos desarrollados por estas entidades no superan el año de ejecución.

Más de la mitad de las personas encuestadas percibe que los recursos para combatir la soledad no deseada no son accesibles para la población mayor (en su mayoría mujeres) y 2 de cada 3 indican que la cobertura de estos recursos es insuficiente.

La percepción de accesibilidad continúa siendo negativa en recursos dirigidos a reducir la brecha digital, el 49,1% de la población general considera que este tipo de recursos son poco o nada accesibles.

Las personas mayores suelen conocer mayoritariamente recursos orientando al envejecimiento activo y saludable (89,4%) pero en parte es debido a la alta visibilidad de servicios tradicionales como residencias o centros de día y de noche.

Solo un 41% de las personas mayores conocen al menos un recurso destinado a su inclusión digital y poco más de la mitad (58%) conoce algún recurso para combatir la soledad no deseada.

Pese a ser los más reconocidos, los recursos vinculados al envejecimiento activo y saludable obtienen las valoraciones medias más bajas (media global 3,77 pts.) en comparación con los orientados a la soledad no deseada (4,09 pts.) y la brecha digital (3,86 pts.).

La principal demanda expresada por la población mayor para mejorar su bienestar y acceso a recursos se centra en: mejorar la difusión e información de los recursos disponibles, con especial énfasis en que sea accesible y adaptada.

La atención grupal y comunitaria se consolidan como referente dentro de estas iniciativas, siendo un modelo efectivo y replicable para mejorar el bienestar de las personas mayores.