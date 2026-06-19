Un estudio relaciona niveles bajos de vitamina C con cambios en la estructura cerebral de los mayores

La investigación, desarrollada por científicos de la Universidad de Hirosaki y publicada en la revista PLOS One, analizó a 2.044 personas japonesas mayores de 64 años para estudiar la posible relación entre la vitamina C y la salud del cerebro.

Menor volumen de materia gris y menor conectividad cerebral

Los investigadores evaluaron los niveles de vitamina C presentes en el plasma sanguíneo de los participantes y los compararon con imágenes obtenidas mediante resonancia magnética. El análisis mostró que las personas con concentraciones más bajas de vitamina C tendían a presentar un menor volumen de materia gris, una de las principales estructuras del cerebro implicada en el procesamiento de la información. Además, los participantes con niveles reducidos de esta vitamina también mostraron una menor conectividad en la denominada red neuronal por defecto, un conjunto de regiones cerebrales que desempeña un papel importante en funciones como la atención, la memoria autobiográfica y otros procesos cognitivos.

Para garantizar la solidez de los resultados, los científicos consideraron otros elementos que también pueden influir en la salud cerebral, como la edad, el nivel educativo o los hábitos de actividad física. Incluso después de ajustar estadísticamente estos factores, la asociación entre niveles bajos de vitamina C y peores indicadores cerebrales continuó siendo evidente. Los investigadores también analizaron tanto la materia gris como la materia blanca del cerebro, teniendo en cuenta las diferencias individuales en el volumen cerebral total de cada participante. Los hallazgos sugieren que mantener niveles adecuados de vitamina C podría contribuir a preservar la estructura cerebral y favorecer el correcto funcionamiento de redes neuronales relacionadas con la cognición. No obstante, los autores advierten de que los resultados no permiten afirmar que exista una relación directa de causa y efecto entre la vitamina C y la salud cerebral. Por ello, consideran necesario seguir investigando para comprender mejor los mecanismos biológicos que podrían explicar esta asociación.

Nuevas líneas de investigación

Los responsables del estudio plantean que futuras investigaciones deberían realizar un seguimiento prolongado de los niveles de vitamina C a lo largo del tiempo e incorporar otros factores relacionados con la alimentación y el estilo de vida. Asimismo, consideran importante ampliar el análisis a poblaciones de diferentes orígenes étnicos y contextos socioeconómicos para comprobar si los resultados se mantienen en otros grupos.

A pesar de estas limitaciones, los investigadores destacan que el trabajo aporta nuevas evidencias sobre la posible relación entre la vitamina C y la preservación de la conectividad de la red neuronal por defecto, una de las redes cerebrales más relevantes para el mantenimiento de las capacidades cognitivas durante el envejecimiento. Según concluyen los autores, estos resultados abren la puerta a la hipótesis de que una alimentación rica en vitamina C podría desempeñar un papel beneficioso en la protección de la salud cerebral y en la reducción del deterioro cognitivo asociado a la edad.