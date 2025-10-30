Deep Purple vuelve al festival Músicos en la Naturaleza en julio de 2026

La banda británica de hard rock Deep Purple vuelve al escenario del festival Músicos en la Naturaleza, con una actuación el 4 de julio de 2026, en Hoyos del Espino (Ávila), en plena sierra de Gredos.

Deep Purple ya estuvo en el festival en el año 2013, acompañados en esa ocasión por Rosendo, ha recordado en rueda de prensa el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Ha avanzado que tienen comprometido un segundo artista también internacional, pero todavía no está firmado el contrato y, "aunque le hubiera gustado anunciarlo hoy", prefieren esperar a estar "absolutamente seguros" para confirmar el segundo nombre del cartel de la que será edición número 19.

Suárez-Quiñones ha apuntado que Músicos en la Naturaleza, organizado por la Junta de Castilla y León, tiene una doble finalidad: por un lado, dinamizar económica y socialmente Hoyos del Espino y su área de influencia; y, por otro, promocionar turísticamente el espacio natural de Sierra de Gredos.

Ha insistido en que la presencia de Deep Purple ratifica la apuesta por la internacionalización del festival, y ha explicado que han tenido que avanzar su presencia en Músicos en la Naturaleza porque la banda tiene previsto anunciar su gira mundial en breve, y la Junta ha preferido dar a conocer ya el concierto en Ávila.

"Nos pareció una buena opción que volviera en el año 2026", ha insistido, al tiempo que ha recordado que está considerada la quinta banda más influyente en la historia de la música con el premio Leyenda del World Music Awards, y cuentan con títulos que son parte de la banda sonora de millones de personas.

El cartel de Músicos en la Naturaleza se completará con una banda española, y Suárez-Quiñones ha insistido en que el de 2026 "va a ser un concierto de los buenos".

Por el escenario de Hoyos del Espino han pasado artistas como Bob Dylan, Mark Knopfler, Brian Adams, Sting, The Beach Boys, Rod Stewart o Texas; y en clave nacional, Estopa, Joaquín Sabina, Rosendo, Loquillo, C Tngana, Melendi, Manolo García, Fito o Amaral.

"Tenemos una nómina de artistas de primera categoría nacional e internacional. En estas 18 ediciones han sido 200.000 personas las que han estado en Hoyos del Espino", ha indicado el consejero, quien ha destacado el impacto económico de la actividad, con más 30 millones de euros.

Suárez-Quiñones confía en tener cerrado el cartel completo en la primera quincena de noviembre, para empezar a vender las entradas, cuando tengan asegurado el segundo artista internacional, ha indicado.