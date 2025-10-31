Cinco hábitos que se deben evitar pasados los 60 años

Para muchos, cumplir años asusta. Sin embargo, no importa tanto el número de velas que soples en tu tarta el día de tu cumpleaños, sino la forma y la actitud con la que afrontas el paso del tiempo.

Aunque los cambios pueden ser complicados, nunca es tarde para darle un giro a tus hábitos cotidianos con el objetivo de afrontar un nuevo año de forma más saludable.

Estos son algunos de los hábitos que debes evitar una vez pasados los 60 años, junto con algunas alternativas para llevar a cabo una vida activa y saludable según los resultados obtenidos de un estudio elaborado por el Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS).

Permanecer inactivo

El sedentarismo no solo afecta nuestra salud física, sino que también puede derivar en un deterioro cognitivo. Sin embargo, no consiste en incrementar la actividad de forma rápida y brusca, sino que basta con incluir pequeñas acciones en el día a día, como caminar a paso ligero, usar escaleras o bailar. Una progresión gradual del ejercicio físico ayuda a combatir lesiones.

Pero a pesar de los estigmas existentes, el entrenamiento de fuerza y equilibrio moderado es también importante para personas mayores de 60 años, pues ayuda a preservar la masa muscular y facilitar la movilidad. De esta forma también se evitan caídas o graves lesiones provocadas por las mismas.

No ejercitar la mente

Mantener activa nuestra mente y memoria es también fundamental para llevar una vida saludable. El cerebro, al igual que los músculos, necesita mantenerse activo para no perder sus capacidades. Para ello basta con dedicar un tiempo al día a leer, aprender nuevas habilidades o descubrir nuevos hobbies. Nunca es tarde para empezar una nueva actividad.

No prestar atención al sueño

El sueño es esencial para la regeneración del cuerpo y la mente. Es esencial dormir bien y entre siete y nueve horas diarias para garantizar un funcionamiento óptimo del cerebro y prevenir problemas de memoria.

Un estilo de vida saludable es clave incluso cuando los malos hábitos de la juventud hayan pasado factura.

Descuidar la alimentación

Llevar una dieta poco saludable llena de grasas y alimentos ultraprocesados puede impactar en la función cerebral y en la salud física. Es por eso por lo que se debe procurar consumir alimentos proteicos y llenos de nutrientes. El Omega 3 es importante por su efecto antiinflamatorio que además ayuda a recudir el colesterol. El calcio es importante para conseguir mantener una buena salud ósea.

Aislamiento social

Mantener vínculos con amigos y familiares o participar en actividades comunitarias ayuda a mantener la mente activa y además aporta bienestar emocional. La conexión con los demás es fundamental para mantenerse feliz y cuidar de la salud mental.