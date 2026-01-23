Celtas Cortos: 40 años de mestizaje, activismo y reivindicación que no cesa

Celtas Cortos vuelve a los escenarios para celebrar cuatro décadas de carrera marcada por el mestizaje y la unión de distintos géneros con los que cristalizaron una actitud de reivindicación y compromiso que siguen echando en falta en el panorama musical español.

"Estamos en un momento de tanta controversia y de tanta polarización que la gente tiene miedo de asustar a unos fantasmas que puedan generar repercusiones en su mundo profesional", reflexiona durante una entrevista con la Agencia EFE su cantante y guitarrista, Jesús Cifuentes, durante los ensayos para la gira de su 40 aniversario.

Cifuentes vincula el activismo de esta banda vallisoletana a ser "hijos de la Transición" y comparte una reflexión del compositor puertorriqueño René Pérez, alias Residente, quien hablaba de la falta del compromiso en la música actual por parte de los artistas. "Y estoy totalmente de acuerdo", remarca Cifuentes.

20 de abril o Tranquilo majete, con amigos

Una forma de vivir y de pensar que se traslada a algunos de sus temas más reconocidos, como Tranquilo majete, La senda del tiempo, Haz turismo o 20 de abril y que, con la percha de sus cuatro décadas de vida, recopilaron en un álbum titulado '40 años contando cuentos' que incluye una nueva versión de Cuéntame un cuento con el violinista libanés Ara Malikian.

"Creo que merece mucho la pena comunicar que estamos vivos y engrasados, que hemos aportado al elenco del cancionero de la memoria de este país unas cuantas canciones interesantes y queremos celebrarlo", asegura.

Para esta fiesta no estarán solos: en el primer concierto del próximo 7 de febrero en el Movistar Arena de Madrid, la banda compartirá escenario con amigos del gremio como Dani Martín, Rulo, Andrés Suárez, el violinista Moha y el guitarrista Jorge Salán de Mägo de Oz y el grupo de música y danza irlandesa Irish Treble.

Cifuentes incide en que cada concierto va a ser diferente y va a contar con sinergias distintas y, aunque adelanta que Víctor Manuel también les acompañará en algún concierto, se reserva más "sorpresas" de cara a la gira.

Celtas Cortos durante los ensayos | EFE

Mente abierta

Lo que no cambia es el mestizaje y la "mente abierta" de este grupo, que en sus inicios también tuvieron que hacer frente a las críticas de los puristas del rock and roll y de la música irlandesa, pero que hoy ven en la nueva hornada de músicos tradicionales el resultado de aquel "melón controvertido" que abrieron en sus primeros años.

Cifuentes valora como una de las grandes aportaciones de Celtas Cortos no ser "talibanes o extremistas de un sector" y celebra que esta fusión de géneros haya aportado muchos artistas emergentes y se hayan roto las fronteras entre géneros musicales, como ha ocurrido en la reciente colaboración entre Vetusta Morla y El Naán.

"Cada peldaño se construye a base de cosas nuevas y esta ha sido también nuestra manera de trabajar: ser un grupo con la mente abierta a nuevas experiencias musicales, hemos conjugado un montón de salsas diferentes y creo que es lo que hace también especial la música de Celtas Cortos a lo largo del tiempo", reflexiona.

Una música que se podrá a escuchar en vivo el próximo 7 de febrero en Madrid, con paradas en Valencia, Gijón, Zaragoza, Pamplona, Barcelona, Murcia, A Coruña y Bilbao para terminar el 18 de abril en Valladolid (donde ya se han vendido todas las entradas a pie de pista). Un artículo de Fernando Sanz.