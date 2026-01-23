La Casa Natal de Salvador Dalí expondrá en primicia Biombo 1923 gracias al Reina Sofía

La Casa Natal de Salvador Dalí, en Figueres (Girona), expondrá "en primicia" el próximo 26 de marzo el Biombo 1923 de Salvador Dalí gracias a un préstamo del Museo Reina Sofía, quien lo compró en subasta hace poco más de un año.

La pieza, realizada por Dalí (1904-1989) a principios de los años 20 del siglo pasado, ha sido objeto de una "profundísima" restauración en los talleres del Reina Sofía antes de ser prestada en primicia, ya que será la primera vez que se expone al público, gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento de Figueres y la Fundación Gala-Dalí.

Se trata de una pieza realizada por Dalí a los 19 años sobre un biombo antiguo que pertenecía a su padre y que decoró con motivos orientales y japoneses de la época.

Anna María Dalí, su hermana y escritora, lo conservó durante muchos años, hasta que en 1964 lo vendió al artista y coleccionista Juan Abelló.

Conocido como Biombo 1923, la pieza pasaría a formar parte de otras cuatro colecciones particulares hasta que finalmente, el Reina Sofía lo compró en subasta por 50.000 euros a finales de 2024.

Vista del exterior de la casa natal del pintor Salvador Dalí | EFE

La jefa de Relaciones Institucionales y responsable de préstamos del Reina Sofía, Carlota Álvarez, ha detallado que la obra ha sido objeto de una "profundísima renovación por que estaba en muy mal estado, tanto la tela y los pigmentos como la propia estructura", lo que ha permitido hacer un estudio en profundidad.

El biombo, que había formado parte del entorno familiar del artista, permite aproximarse a un Dalí en plena búsqueda de un lenguaje propio, así como a una Figueres y un Empordà de principios de siglo, ha explicado la concejal de Cultura y Patrimonio de Figueres, Mariona Seguranyes.

Así, guarda paralelismos con los colores vivos e intensos de los templetes que Dalí realizó a comienzos de los años veinte y muestra influencias de pintores como Mariano Fortuny y Anglada Camarassa, ha precisado antes de asegurar que “es un verdadero lujo poder acoger este biombo en Figueres”.

La exposición del Biombo 1923 en la Casa Natal de Salvador Dalí coincide con una muestra de La Madonna de Portlligat, también de Dalí, que podrá verse por primera vez en el Teatro-Museo Dalí hasta el 22 de febrero, ha destacado la directora de los Museos Dalí, Montse Aguer, para quien esta coincidencia “refuerza el papel de Figueres como capital internacional del legado daliniano”.