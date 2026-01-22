La cantante mexicana Lucero celebra 46 años en los escenarios con un viaje musical a sus inicios

La cantante y actriz mexicana Lucero vive "muy ilusionada" por llevar 46 años en los escenarios, lo que celebrará el próximo marzo con una actuación musical en Ciudad de México que consistirá en un "viaje hasta sus inicios" para repasar las décadas que lleva componiendo canciones.

"Es un viaje a través de la música, recordando literalmente desde que era yo una niña, cuántas canciones y cuántas historias hemos compartido. Así que estoy muy feliz y emocionada", afirmó este miércoles en la conferencia para anunciar el show Siempre Contigo, que será el próximo 27 de marzo en el Auditorio Nacional mexicano.

La conocida como la Novia de América adelantó que su próxima actuación será "muy especial", una manera de "refrescar" a sus seguidores todo su repertorio desde que comenzó en la industria, repasando sus canciones, desde baladas y pop hasta temas de mariachi.

Lucero, quien empezó desde niña trabajando en programas infantiles en la televisión, destacó que 'Siempre Contigo' es una oportunidad para "poder estar cerca de la gente" y sentir su "enorme cariño".

"Mis seguidores son muy enérgicos, me cuidan y me defienden (...) Me acompañan y la pasamos muy bien, así que tengo mucha emoción e ilusión de que esto sea como una fiesta para todos y podamos seguir compartiendo la música", declaró.

La autora de canciones como El privilegio de amar o Vete con ella auguró un concierto "muy emocional", en el que espera que su público viva toda una "experiencia" con ella a través del "hilo conductor" de sus temas, de los que hizo una "cuidada" selección porque, si no, su actuación duraría "unas seis horas".

La cantante y actriz mexicana Lucero | EFE

Cantarle al papa Francisco

Preguntada por el momento con el que se queda de su trayectoria, Lucero se confesó "incapaz" de decantarse por uno en concreto porque ha vivido varias experiencias que le "marcaron", como el cantar delante del papa Francisco durante su visita a México en 2016 o haber actuado junto a la fallecida actriz Silvia Pinal.

"Es un privilegio irrepetible porque son personalidades y personajes impresionantes que, desafortunadamente, dejan de estar en este mundo. Entonces, yo hago un recuento y pienso que tal vez un día voy a tener que hacer un libro o una biografía para contar todas esas anécdotas. Porque no hay una que yo pueda decir 'ésta es la más importante'", subrayó.

Por ello, se congratuló de que los buenos momentos "ganen siempre" a los malos.

"Yo siempre trato de buscar lo bonito y encontrar la mejor parte de lo que hago", añadió.

Animada por la "retroalimentación" de su público, aseguró que sigue teniendo "ilusión" pese al paso del tiempo, al señalar que la motivación pervive gracias a su familia y al "orgullo" que le provocan todos sus logros.

Su próximo show, cuya venta de entradas comienza el próximo 24 enero, será el 27 de marzo en el Auditorio Nacional de Ciudad de México.